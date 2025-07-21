Вверх
РВК-Архангельск продолжает модернизацию системы очистки воды

На Центральных очистных сооружений водопровода (ЦОСВ) Архангельска модернизировали линию подачи химреагента для обеззараживания воды на второй станции очистки. Специалисты РВК-Архангельск переложили 300 метров линии подачи гипохлорита, заменили старые трубы на полиэтиленовые. Это значительно повысило эффективность обеззараживания питьевой воды и исключило возможность его потерь при транспортировке.

«Мы стремимся к тому, чтобы жители Архангельска получали воду самого высокого качества. Модернизация наших очистных сооружений — это шаг к обеспечению надежного и безопасного водоснабжения. Сейчас на территории ЦОСВ ведутся масштабные работы – мы прокладываем впервые трубопровод от третьей станции до второй и готовимся к переходу на очистку воды с помощью мембранных электролизеров взамен проточных, — отметила начальник Центральных очистных сооружений водопровода РВК-Архангельск Мария Быкова.

Технология электролиза, которая сейчас применяется для обеззараживания воды в Архангельске,  исключает накопление токсичного газа. Химический реагент – гипохлорит – получается из поваренной соли марки «Экстра» при смешении ее с умягченной водой и прохождением стадии электролиза. Переход в 2018 году на безопасный гипохлорит с опасного хлора был стратегически важным решением, позволившим значительно повысить экологическую и промышленную безопасность города. Это позволило полностью исключить использование сжиженного хлора — высокотоксичного вещества, требующего строжайших мер по хранению и транспортировке. Переход на гипохлорит не только минимизировал риски для населения и окружающей среды, но и обеспечивает стабильное и эффективное обеззараживание питьевой воды, соответствующее всем строгим нормативам.

«Теперь пришло время сделать новый важный шаг в технологии водоочистки. Для нас ключевое отличие — в эффективности и безопасности. Мембранные электролизеры — это современный стандарт. Эта технология обеспечивает более высокую экономическую эффективность, предсказуемое качество реагента и соответствует повышенным стандартам промышленной и экологической безопасности. Кроме того, это нам даст реальную экономию на обслуживании оборудования, электроэнергии и химреагентах», - отметила начальник ЦОСВ.

РВК-Архангельск продолжает работу по внедрению современных технологий очистки воды, что способствует не только улучшению санитарных условий, но и защите здоровья населения и окружающей среды.

17 сентябрь 09:30 | : Экономика

Пожары, выборы и газетные курьезы в Архангельской губернии

