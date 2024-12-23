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Игорь Арсентьев раскритиковал темпы ремонта школы №11

От первого лица города корабелов:

- Несмотря на высокую готовность объекта (порядка 85%) и соответствующий уровень обеспокоенночти родителей, степень ответственности подрядчика по-прежнему оставляет желать лучшего. Если говорить о конкретных видах работ, то завершены работы по монтажу СМЛ панелей и инженерных сетей. Идет установка новых дверей, в завершающей стадии - укладка напольной плитки в коридорах. Однако, на объект до сих пор не поставлен линолеум для классов, подрядчик продолжает нас кормить протухшими завтраками. Вынуждены отслеживать все, включая оплату материалов поставщикам и контакты водителей, их доставляющих, потому как доверия к подрядчику нет от слова совсем.

То, что ремонт будет завершён, сомнений никаких нет, но ввиду того, что все возможные сроки его проведения уже нарушены подрядчиком, акцент сейчас делаем на качестве выполнения работ.

Понятно, что все возможные и предусмотренные контрактом штрафы и пени будут выставлены подрядчику безапеллятивно. Объем их, по нашим подсчётам, уже перевалил за 5 млн.рублей. Также руководитель подрядной организации по представлению прокуратуры будет привлечен к административной ответственности за срыв сроков проведения работ и, как следствие, организации учебного процесса. Продолжаем работать.


16 январь 17:11 | : Политика / Экономика

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