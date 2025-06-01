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Ремонт СОШ № 2 в Коряжме не успевает к началу учебного года

В связи с многочисленными жалобами северян, НФ проводит мониторинг готовности школ Поморья к новому учебному году. По данной теме только на прямую линию главы государства от жителей Архангельской области в 2024 году поступило около 40 сообщений.

К нам обратился житель Коряжмы Дмитрий Пиляев. Мужчина – отец двух учеников школы № 2, где сейчас проходит капитальный ремонт.

Родители бьют тревогу, ведь к заявленному в контракте сроку – 10 августа 2025 года – работы завершить не успеют. По этому поводу люди жаловались в местную администрацию, правительство региона и городскому прокурору.

Если ситуация не изменится, дети с 7 по 11 класс будут вынуждены и дальше учиться во вторую смену, когда уроки заканчиваются в 19 часов, а кружки и секции уже не доступны. К тому же, другая школа, где проходят занятия, находится в одном из самых населённых районов города, добираться до нее сложнее и дольше.

Представители НФ выехали на место и убедились, что проблема не в подрядчике или слабом контроле со стороны заказчика, а в том, что для ремонта школы взят типовой проект. В итоге в процессе выполнения ремонта вскрываются всё новые и новые дополнительные работы, которые требуют дополнительных сил и средств.

Народный фронт обратился в региональную прокуратуру с требованием проверить организацию, подготовившую проектно-сметную документацию для ремонта школы.

Фронтовики продолжат мониторинг подготовки школ к 1 сентября. А выявленные недочеты передадут в министерство образования Архангельской области. 

09 июль 11:09 | : Скандалы

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