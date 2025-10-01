РВК-Архангельск объявляет о старте акции «В Новый год – без долгов»

РВК-Архангельск информирует жителей города о запуске ежегодной мотивирующей акции «В Новый год – без долгов», которая продлится по 25 декабря 2025 года. Акция направлена на помощь абонентам в погашении существующей задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения.

По условиям акции абоненты, выполнившие её условия, смогут получить списание накопленных пеней.

Условия для участия в акции:

Наличие задолженности за услуги водоснабжения и/или водоотведения, образовавшейся до 11 августа 2025 года. Возраст участника – от 18 лет. Регистрация в сервисе «Личный кабинет абонента» на сайте РВК-Архангельск. Переход на получение электронных платежных документов с отказом от бумажных квитанций. Полная оплата суммы основного долга в период проведения акции. Обращение в абонентский офис для подачи заявления и предоставления необходимых документов (в том числе – поквартирной карточки). Сумма к списанию пени не может превышать суммы задолженности (разница оплачивается абонентом).

«Акция «В Новый год – без долгов» – это наш ответственный шаг навстречу абонентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Мы понимаем, что у каждого могут возникнуть сложности, и хотим помочь архангелогородцам войти в новый год без груза прошлых долгов. Списание пеней – это реальная возможность облегчить финансовую нагрузку. Мы приглашаем всех абонентов, кому подходят условия акции, воспользоваться этим предложением и урегулировать вопросы с задолженностью в комфортном режиме», - отметила начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью РВК-Архангельск Надежда Черкашина.

Для участия в акции абонентам необходимо до 25 декабря 2025 года обратиться в центральный офис компании по адресу: г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9 (в понедельник, вторник, среду и пятницу с 8 до 18 часов), где специалисты компании проконсультируют по всем вопросам и помогут оформить необходимые документы. Если возникнут вопросы по условиям акции, их можно задать по телефону кол-центра 61-00-00 (доб.2). Списание пеней будет произведено до 15 января 2026 года.