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РВК-Архангельск объявляет новую Акцию для своих абонентов

Для своих клиентов компания подготовила приятный сюрприз. Акция - «С чистого листа» - для тех, кто имеет задолженность свыше 3х месяцев перед Водоканалом.

Условия участия в Акции просты:

  • Оплата по лицевому счету, по которому имеется задолженность свыше трех месяцев и более (без учета счета февраля) всеми удобными способами в день обращения;
  • Заполнение согласия на обработку персональных данных, предоставляется действующий номер телефона и e-mail (при наличии).
  • При смене собственника предоставляется подтверждающий документ договор купли-продажи, ЕГРН для муниципального жилья – договор социального найма и поквартирная карточка.

«Мы ценим каждого абонента и благодарим за своевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Знаем, что наши абоненты ждут новых акций, и готовы запустить новую «С чистого листа!». Мы провели анализ по оплате услуг за водоснабжение и водоотведение и сделали вывод, что часть абонентов не в срок оплачивают счета на оплату, а также не заявляются в РВК-Архангельск, особенно по новостройкам. Чтобы в дальнейшем  у абонентов, в том числе у новоселов,  не было проблем с судебными исками и большими начислениям за воду, о которых они могут даже не подозревать, хотим привлечь внимание и ждем в нашем офисе для оформления документов», - рассказала начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью РВК-Архангельск Надежда Черкашина.

Участнику Акции в офисе компании (кабинет №11,12) г. Архангельск, ул. Касаткина, д.9 выдается бейдж «РВК-Архангельск», с помощью генератора случайных чисел определяется 1-6 победителей. Трансляция акции на официальной странице соц.сети ВКонтакте. Участникам Акции будут вручены подарочные сертификаты в «М-Видео» и «Лемано ПРО» номиналом 10 000 и 5 000 рублей, а также сувенирная брендированная продукция.

Как стать Активным участником Акции можно узнать с 15 февраля по 31 марта 2025 года в РВК-Архангельск, кабинет №11,12, ул. Касаткиной,9 либо по телефону +7 (8182) 69-86-76 доб.1423. 

14 февраль 14:57 | : Экономика

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