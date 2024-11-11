До 20 декабря РВК-Архангельск принимает долги за воду

До 20 декабря у архангелогородцев есть возможность списать пени при оплате долга за услуги водоснабжения и водоотведения. В РВК-Архангельск продолжается акция «В новый год – без долгов». По условиям акции, если абонент полностью погасит просроченную задолженность, водоканал спишет начисленные пени.

«У архангелогородцев еще есть возможность обратиться в офис нашей компании и оставить свои долги в старом году. Воспользоваться возможностью списания пени можно до 20 декабря. Для тех же, у кого есть трудности с погашением сразу всей суммы, мы готовы пойти на реструктуризацию задолженности на индивидуальных условиях. В этом случае абоненту будет предложен комфортный график рассрочки, который позволит ему справиться с возникшей финансовой нагрузкой», - рассказала начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью Надежда Черкашина.

Игнорировать долги по коммунальным платежам нельзя. Несвоевременная оплата за оказанные услуги грозит потребителю начислением пени, судебными исками, отключением услуг водоснабжения и водоотведения. Кроме того, должники могут лишиться своего имущества и рискуют оказаться в списках граждан, которым запрещен выезд за пределы России.

Решить все возникшие проблемы и написать заявление на списание пени по акции можно на личном приеме в офисе РВК-Архангельск на ул. Касаткиной,9 по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 8 до 18 часов. Для уточнения любых вопросов по начислениям нужно позвонить по телефону 61-00-00 или написать на whats-app +78182610000.

Оплатить задолженность можно любым удобным способом: