РВК-Архангельск запускает акцию «Подарки — добросовестным клиентам»

РВК-Архангельск с благодарностью относится к своим клиентам, которые ответственно подходят к оплате коммунальных услуг. Чтобы выразить эту признательность, компания объявляет о старте новой акции – «Подарки — добросовестным клиентам». Мы рады вознаградить вашу добросовестность и предоставить шанс выиграть приятные и полезные подарки.

Для участия в акции необходимо быть клиентом РВК-Архангельск (получать услуги водоснабжения и (или) водоотведения и расчётно-платежные документы напрямую от компании), а также до 10 ноября 2025 года соответствовать следующим критериям:

  1. Своевременно оплачивать все квитанции, включая начисления за октябрь 2025 года.
  2. Не иметь задолженности по пеням и государственной пошлине.
  3. Быть зарегистрированным в сервисе «Личный кабинет абонента» на сайте РВК-Архангельск.
  4. Оформить подписку на получение электронных квитанций на e-mail

Оформить подписку на электронные квитанции можно удобным для вас способом:

  1. В «Личном кабинете абонента» на нашем сайте.
  2. Через приложение «Мой водоканал» (установить возможно через сайт)
  3. В офисе компании по адресу: ул. Касаткиной, дом 9 (с понедельника по субботу, кроме четверга, с 08:00 до 16:00).

«Участником акции может стать гражданин РФ старше 18 лет, получающий квитанции за услуги водоснабжения и (или) водоотведения от РВК-Архангельск, не имеющий задолженности по состоянию на 10 ноября 2025 года, оформивший подписку на электронные квитанции и зарегистрированный в «Личном кабинете абонента», - рассказала коммерческий директор РВК-Архангельск Анастасия Ремизова.

Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически становятся участниками розыгрыша. С помощью генератора случайных чисел в конце ноября мы определим 15 лицевых счетов-победителей, среди которых будут разыграны сертификаты в крупные торговые сети Архангельска.

Итоги розыгрыша будут опубликованы в официальной группе РВК-Архангельск в социальной сети «ВКонтакте».

Победителям необходимо будет лично обратиться в офис компании по адресу: ул. Касаткиной, дом 9 (с понедельника по пятницу, кроме четверга, с 08:00 до 16:00) до 26 декабря 2025 года. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

РВК-Архангельск желает удачи всем участникам! Следите за новостями и итогами розыгрыша в нашей группе в «ВКонтакте».

07 октябрь 10:47 | : Экономика

