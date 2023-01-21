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РВК-Архангельск порадует своих абонентов акцией по списанию пени

В 2023 году «РВК-Архангельск» возобновляет проведение акций, наиболее популярных у клиентов компании. Так, уже в феврале каждый потребитель услуг водоснабжения и водоотведения может списать часть пени, выполнив простые условия.

 «Все физические и юридические лица, оплатившие 60 процентов задолженности от суммы пени, могут автоматически списать оставшиеся 40 процентов. Например, если у абонента сумма пени составляет 1000 рублей, то ему необходимо заплатить 600 рублей, а оставшуюся часть в сумме 400 рублей компания спишет в феврале. При этом актуальная информация будет отражена в счет-квитанции за следующий месяц», – рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

 Для участия в акции необходимо заполнить заявление, которое можно отправить по электронной почте: rvkarh@rosvodokanal.ru или с помощью мессенджера Whatsapp на номер +7-8182-61-00-00.

 Оплатить пени можно любым удобным способом:

 - в мобильном приложении «РВК.Услуги»;

 - на сайте компании arh.rosvodokanal.ru;

 - в личном кабинете на сайте «РВК-Архангельск»;

 - через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

 - в кассе «РВК-Архангельск» (ул. Касаткиной, 9, 1 этаж).

 Важно отметить, что погашение пени не освобождает от оплаты основного долга, который также необходимо погасить, чтобы избежать штрафных санкций.

14 февраль 08:03 | : Экономика

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