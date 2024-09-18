РВК-Архангельск объявляет акцию «В новый год - без долгов»

РВК-Архангельск сообщает о начале акции: горожане, имеющие долги перед предприятием, могут погасить их без штрафов и пени за просрочку.

Акция под названием «В новый год - без долгов» стартует 15 ноября и продлится до 20 декабря для физических лиц и до 31 декабря для юридических.

По условиям акции абоненты, полностью погасившие свою просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, смогут избавиться от начисленных пеней в полном объеме. Для участия в акции необходимо посетить офис РВК-Архангельск по адресу: ул. Касаткиной, 9, написать заявление и подтвердить факт оплаты основной задолженности.

Предложение не распространяется на тех абонентов, в отношении которых уже возбуждено исполнительное производство.

«Мы идем навстречу нашим клиентам и понимаем, что у людей могут возникать финансовые сложности. Наша цель — предложить тем, кто накопил долги, возможность не умножать их дальше, а оставить в старом году. Например, на улице Воскресенской живет абонент, у которого долг 462 000 рублей. В рамках нашей акции при условии полной оплаты услуг, водоканал готов списать ему 170 тысяч рублей. Оператор произведет списание задолженности, и актуальная информация отразится в квитанции за следующий месяц», - прокомментировала акцию начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности РВК-Архангельск Надежда Черкашина.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в офис РВК-Архангельск или по телефону горячей линии 61-00-00.

Оплатить задолженность можно любым удобным способом:

· в мобильной версии Личного кабинета на сайте РВК-Архангельск,

· через мобильные приложения и онлайн-версии банков («Сбербанк Онлайн» и другие);

· в кассе «РВК-Архангельск» (ул. Касаткиной, 9, 1 этаж).