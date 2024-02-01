РВК-Архангельск благоустроил 330 городских территорий после проведения работ

РВК-Архангельск продолжает приводить в порядок дороги, тротуары и дворовые территории. За три летних месяца восстановлено 330 участков площадью более 2 300 квадратных метров. На дороги и тротуары израсходовано более 600 тонн асфальта, 1 350 тонн щебня, 2 800 тонн песка.

«Приоритетная задача – благоустроить территории после работ на сетях зимнего периода. По летним работам восстановление ведется регулярно. Благоустройство городских территорий мы выполняем как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций. Дорожники были задействованы на тех объектах, где нужно было восстановить большой объем асфальтового покрытия», - отметил руководитель группы контроля благоустройства на сетях ВиВ РВК-Архангельск Виктор Дорофеев.

На особом контроле РВК-Архангельск – территории, восстановлением которых занимались подрядные организации, строившие участки кольцевого водовода. Протяженность дублера главной водной артерии города составляет 5,5 километров, он проложен от набережной Северной Двины по улице Комсомольской, далее – по проспекту Советских космонавтов, улице Гагарина, проспекту Дзержинского – до пересечения с улицей Смольный буян.

«Благоустройство на всех участках, где производились земляные работы для установки бурового оборудования и колодцев, выполнены. В основном работать старались в зеленой зоне. Серьезные разрытия понадобились только на улице Комсомольской, где проложить трубу диаметром 630 мм без повреждения тротуара было технически невозможно. Дважды подрядчик производил там временное благоустройство, это понадобилось сначала из-за длительного промерзания грунта, затем – по причине большого уровня грунтовых вод. Именно из-за того образовывались провалы и выдавливание колодцев. Понимая эти особенности грунтов, мы шли на дополнительные расходы, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Сейчас асфальт сделан качественно, зеленая зона подсыпана песком, осталось завезти плодородный грунт», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

В настоящее время работы по благоустройству продолжаются во всех районах города: специалисты РВК-Архангельск восстанавливают основание дорог и тротуаров, укладывают асфальт и плитку, приводят в порядок газоны.