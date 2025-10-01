Как защитить свои права на рабочем месте? Интервью с профессионалом

Интервью с Алексеем Хоробровым, руководителем Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

«Подменный игрок» или незаконная нагрузка? Ваши права на рабочем месте.

Введение: В преддверии длинных выходных многие работники сталкиваются с незаконными требованиями начальства выйти в выходной или выполнять обязанности отсутствующих коллег. На какие уловки работодателей не стоит поддаваться? На вопросы отвечает руководитель Государственной инспекции труда.

Вопрос 1: Алексей Алексеевич, один из самых частых вопросов: может ли начальник заставить меня работать за отсутствующего коллегу без моего согласия?

Алексей Хоробров: Однозначно: по общему правилу – нет. Возложение дополнительной работы, особенно на время отсутствия другого сотрудника, требует вашего письменного согласия и, что важно, дополнительной оплаты. Это прямо предусмотрено Трудовым кодексом. Это не «помощь коллективу», а дополнительная трудовая функция.

Исключение одно, и оно должно быть четко прописано в ваших документах. Если вы по должности являетесь заместителем отсутствующего работника, и эти обязанности прямо указаны в вашей должностной инструкции или трудовом договоре (в рамках трудовой функции), то выполнение таких обязанностей не требует отдельного согласия. Во всех остальных случаях необходимо именно письменное согласие на выполнение дополнительной работы.

Вопрос 2: Другой больной вопрос – работа в праздники и выходные. Нас часто пугают, что отказ будет считаться нарушением трудовой дисциплины. Где проходит грань между правомерными сверхурочными работами и незаконным принуждением? В каких случаях работодатель имеет право законно требовать от сотрудника выйти на работу в выходной или остаться после смены?

Алексей Хоробров: Здесь важно разграничить. Статья 113 Трудового кодекса четко регламентирует – правомерное привлечение к работе в нерабочее время возможно с письменного согласия работника и только в строго определенных случаях. Если вас привлекают к работе в выходной по графику сменности – согласие не нужно. Есть некоторые исключения, например для предотвращения несчастного случая, катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий либо ситуации, когда промедление может угрожать жизни и здоровью людей, имуществу работодателя или государства. Согласие работника здесь не требуется, но работа должна быть оплачена в повышенном размере.

Привлечение в выходные и нерабочие праздничные дни возможно для творческих работников, СМИ, участников творческих коллективов, но даже в этих случаях, требуется письменное согласие работника. Если работник к перечисленному не относится, то только с письменного согласия. Кроме того, необходимо внимательно отнестись к привлечению к такой работе женщин с детьми, несовершеннолетних и других категорий, защищенных законом.

Вопрос 3: На практике многие сталкиваются с ситуациями, когда начальство просит «немного задержаться» или «решить вопрос в выходные» без всякого оформления. Что здесь является нарушением?

Алексей Хоробров: Да, это распространенный вид нарушений. Со стороны работодателя неправомерным является:

- Систематические «просьбы» остаться после работы, которые по факту являются постоянными сверхурочными работами без учета и оплаты.

- Привлечение к работе без письменного согласия. Устная просьба или приказ – незаконны.

- Привлечение к работе в выходные и праздники без веских оснований, прописанных в Трудовом кодексе. Например, плановая работа или аврал, вызванный плохой организацией труда, – не основание.

- Неоплата или неполная оплата за такие работы. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном. Работа в выходной или праздник – не менее чем в двойном размере.

- Давление на работника: угрозы увольнением, лишением премии или создание невыносимых условий труда, если он отказывается работать сверхурочно.

Вопрос 4: Что бы вы хотели посоветовать и работникам, и работодателям в завершение нашей беседы?

Алексей Хоробров: Работодателям стоит выстраивать со своими работниками честные и прозрачные отношения. Ответственность за нарушение трудовых прав – лишь малая часть проблем, главная – это демотивированный коллектив, испорченная репутация и снижение эффективности работы. Вместе с тем массовые обращения работников – основание для проведения внеплановых надзорных мероприятий.

Работникам важно помнить, что ваше время и ваш труд защищены законом. Уделяйте больше внимания письменной фиксации изменений в своей трудовой деятельности и не бойтесь отстаивать свои права. Если ваши права нарушены, вы всегда можете обратиться в Государственную инспекцию труда лично, через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931)414-19-04.