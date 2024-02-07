В прокуратуре Архангельской области прошел большой разбор жалоб граждан

Заместителем прокурора Архангельской области Тамарой Захаровой совместно с руководителем межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в области и НАО Алексеем Хоробровым, исполняющим обязанности министра труда, занятости и социального развития области Владимиром Тороповым проведен прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства

Граждане обратились по вопросам начисления заработной платы, увольнения, необеспечения работодателем работников средствами индивидуальной защиты.

В ходе приема даны соответствующие разъяснения по интересующим вопросам, по пяти обращениям, в том числе принятым посредством видеоконференцсвязи, прокуратурой области организованы проверки.