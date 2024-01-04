Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура отстояла трудовые права шенкурских педагогов

Прокурором Шенкурского района с привлечением председателя Шенкурской районной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации проведены проверки соблюдения трудового законодательства в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Устьпаденьгская основная школа – школа четырех Героев», муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Наводовская основная школа».

 В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.

Так, на момент проверки 53 работника образовательных учреждений не ознакомлены с результатами проведения специальных оценок условий труда, проведенных в школах еще в ноябре 2023 года, что нарушает права работников на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

Руководителям образовательных организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время все работники ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда, с 8 работниками занятыми на работах с вредными условиями труда, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.

Кроме того, руководители школ постановлениями межрегиональной территориальной государственной инспекции труда за нарушения трудового законодательства оштрафованы каждый на 5 тыс. рублей. 

10 июнь 15:45 | : Скандалы

Главные новости


Эх, дороги… Депутаты АрхГорДумы за неделю
«Птенцы Чилингаровы», или каким мне запомнился Артур Николаевич

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (108)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20