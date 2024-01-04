Прокуратура отстояла трудовые права шенкурских педагогов

Прокурором Шенкурского района с привлечением председателя Шенкурской районной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации проведены проверки соблюдения трудового законодательства в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Устьпаденьгская основная школа – школа четырех Героев», муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Наводовская основная школа».

В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.

Так, на момент проверки 53 работника образовательных учреждений не ознакомлены с результатами проведения специальных оценок условий труда, проведенных в школах еще в ноябре 2023 года, что нарушает права работников на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

Руководителям образовательных организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время все работники ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда, с 8 работниками занятыми на работах с вредными условиями труда, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.

Кроме того, руководители школ постановлениями межрегиональной территориальной государственной инспекции труда за нарушения трудового законодательства оштрафованы каждый на 5 тыс. рублей.