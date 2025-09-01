Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Треть архангелогородцев считает, что целевые ипотеки ведут к расслоению общества

Инициатива депутатов по введению льготной ипотеки для врачей и учителей получила поддержку экономически активных жителей Архангельска: за полное принятие предложения высказались 65% респондентов, еще 3% поддерживают ипотеку только для врачей, а 2% — только для учителей. Против выступили 14% опрошенных («Эти виды профессий нужно выбирать по призванию, а не за возможность дёшево приобрести квартиру»; «А другие что — не люди?!»), а 16% затруднились с ответом («Считаю, что необходимо поднять заработные платы врачам и учителям настолько, чтобы люди сами могли купить жилье на сбережения или выбирали ипотеку/кредит на рыночных условиях»; «Государству обойдется дешевле, если оно просто купит для них квартиры, нежели оплатит льготу по ипотеке банкам!»; «Бесплатное жильё для врачей и учителей»).

Среди горожан от 35 до 45 лет идея целевой ипотеки встретила больше одобрения, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Респонденты с высшим образованием поддерживают инициативу активнее тех, кто закончил средние профессиональные учебные учреждения. Наибольшую же поддержку целевая ипотека получила у граждан с доходом от 100 тысяч рублей.

Врачи и учителя, на которых непосредственно рассчитана предполагаемая мера, демонстрируют высокий и практически идентичный уровень поддержки инициативы депутатов (по 77%).

В отношении к идее ипотеки по профессиям горожане продемонстрировали больше скепсиса: 25% раскритиковали («Зарплату поднимите тем профессиям, которые хотите стимулировать. Делов-то!»), 33% затруднились с оценкой («Все должны быть равны»; «Это расслоение общества»), 42% опрошенных поддержал. Приоритеты в расширении программы льготной ипотеки таковы: после медиков и педагогов в топ-5 также вошли инженерно-технические работники в промышленности и строительстве, квалифицированные рабочие и военные.

Почему адресная ипотека врачам и учителям выглядит в глазах горожан более привлекательной, чем идея ипотеки по профессиям? Врачи и учителя — это профессии, пользующиеся традиционно высоким уровнем доверия и уважения в обществе. Поддержка их льготами воспринимается как справедливая и оправданная, кадровый дефицит в медицине и образовании очевиден большинству, в то время как формулировка «по профессиям» сразу вызывает предположения о рисках лоббирования, коррупции, несправедливого распределения помощи.

(фото с https://sotreport.kz) 

25 октябрь 08:26 | : Экономика

Главные новости


Мезень революционная. Страницы истории
Архангельская область: бедность не порок?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (328)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20