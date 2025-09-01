Вверх
75% жителей Архангельска требуют от ЕГЭ толерантности

75% экономически активных жителей Архангельска поддерживают предложение депутатов разрешить выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору в том же году до окончания приемной кампании в вузах. Против высказались 8% опрошенных, еще 16% затруднились с ответом: «Для подготовки к ЕГЭ у будущего студента есть как минимум 2 года, поэтому несдача является исключительно его проблемой, тем более, что этот же человек в ближайшем будущем будет одной из миллионов опор страны»; «Я считаю, что самое лучшее для восстановления наших традиций и знаний — это отказаться от ЕГЭ и вернуть методы советского образования».

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают инициативу. Среди горожан до 35 лет сторонников больше, чем среди тех, кто старше.

Поддерживает возможность пересдачи всех предметов по выбору и большинство учителей, преподающих в 10—11 классах (66%). 27% педагогов — против, 7% затруднились с оценкой инициативы: «Учить предмет важно на протяжении всех 11 лет обучения в школе. Экзамен рассчитан именно на этот фактор. Тот, кто добросовестно трудится, этот экзамен может сдать с первого раза».

Ожидаемо, что больше всего сторонников нововведения — среди родителей учеников 10—11 классов: за — 9 из 10.

(фото с https://dzen.ru/a/aO1Ranp2GSQhVuYa

14 октябрь 08:00

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20