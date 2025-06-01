Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Архангельска спорят о преимуществах ипотеки и аренды жилья

На данный момент лишь 26% экономически активных архангелогородцев считают, что взять ипотеку выгоднее. 36% видят больше плюсов в аренде жилья. 38% затруднились с ответом.

Сторонники ипотечных кредитов говорят: «Лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода». Их оппоненты возражают: «Процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку»; «Ипотека — это риски. Сегодня работаешь, а завтра никто не знает, что будет».

Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее (28% против 25% соответственно). Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет (29%), среди более молодых — лишь каждый пятый (21%). Молодежь чаще остальных советует снимать квартиру (42%).

Чем выше доход, тем предпочтительнее съём жилья: за него выступают 40% архангелогородцев с зарплатой от 100 тысяч рублей, тогда как сторонников ипотеки больше среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч больше (36%).

23 июнь 12:30 | : Экономика

Главные новости


Право на память. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Эйдельштейном по нуару. Не жди, когда «Наступит лето»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (296)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20