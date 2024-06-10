Не все архангельские учителя поддерживают введение уроков экологии

Согласно проведенному опросу, 2 из 3 архангелогородцев (66%) поддерживают идею введения отдельных уроков экологии (первопроходцем стал Камчатский край): «Однозначно да. Нужно прививать детям заботу о природе»; «Чистота — наше будущее!» Против высказались 16% опрошенных – «Есть уроки ОБЖ», а 18% затруднились с ответом: по их мнению, школьная программа и так перегружена.



За уроки экологии в школах — 7 из 10 северян в возрасте 35—44 лет. Уровень поддержки инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных.



Среди родителей школьников и будущих первоклашек поддерживают введение уроков по экологии 57%. Каждый пятый родитель (20%) — против, а ещё 23% затрудняются с оценкой инициативы.



Среди учителей положительное отношение к введению новых уроков выразил 61%. Однако 3 из 10 архангельских преподавателей выступили против этой идеи, считая, что темы по экологии лучше интегрировать в существующие предметы.

(фото с https://darminaopel.ru)