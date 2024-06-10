Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не все архангельские учителя поддерживают введение уроков экологии

Согласно проведенному опросу, 2 из 3 архангелогородцев (66%) поддерживают идею введения отдельных уроков экологии (первопроходцем стал Камчатский край): «Однозначно да. Нужно прививать детям заботу о природе»; «Чистота — наше будущее!» Против высказались 16% опрошенных – «Есть уроки ОБЖ», а 18% затруднились с ответом: по их мнению, школьная программа и так перегружена.

 За уроки экологии в школах — 7 из 10 северян в возрасте 35—44 лет. Уровень поддержки инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных.

 Среди родителей школьников и будущих первоклашек поддерживают введение уроков по экологии 57%. Каждый пятый родитель (20%) — против, а ещё 23% затрудняются с оценкой инициативы.

 Среди учителей положительное отношение к введению новых уроков выразил 61%. Однако 3 из 10 архангельских преподавателей выступили против этой идеи, считая, что темы по экологии лучше интегрировать в существующие предметы.

(фото с https://darminaopel.ru

13 август 07:45 | : Будни

Главные новости


Город как на ладони. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как отремонтировать дорогу в СНТ. Фельетон

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (130)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20