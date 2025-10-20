Там, где мусор больше не летает

В деревне Шардонемь введена в эксплуатацию первая современная закрытая площадка для сбора ТКО. Инициатива по её строительству исходила от активных жителей, которые столкнулись с проблемой разноса мусора ветром и животными. Подробности от издания «Регион 29».

- Новый объект, расположенный в деревне Шардонемь, стал примером успешного взаимодействия власти, бизнеса и местных жителей.

Идея строительства возникла у самих жителей Шардонеми, чья единственная контейнерная площадка на въезде в деревню не справлялась: ветер и животные разносили отходы по обочинам и дворам. Их инициатива получила поддержку в рамках программы «Комфортное Поморье», и на реализацию проекта было направлено около 600 тысяч рублей из областного и местного бюджетов.



— Вывоз мусора с нее осуществляется по графику, и особых трудностей не возникает, — пояснила глава Пинежского округа Людмила Колик. — Если зимой ситуация останется стабильной, площадка покажет свою практичность, мы обязательно будем тиражировать этот опыт на другие населенные пункты округа.

Готовая площадка оформлена в фирменном стиле «Пинежье — всё свяжется!» и полностью укомплектована: здесь есть выкатные контейнеры, отсек для крупногабаритного мусора и информационные стенды о правилах сортировки отходов.