Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Там, где мусор больше не летает

В деревне Шардонемь введена в эксплуатацию первая современная закрытая площадка для сбора ТКО. Инициатива по её строительству исходила от активных жителей, которые столкнулись с проблемой разноса мусора ветром и животными. Подробности от издания «Регион 29».

- Новый объект, расположенный в деревне Шардонемь, стал примером успешного взаимодействия власти, бизнеса и местных жителей.

Идея строительства возникла у самих жителей Шардонеми, чья единственная контейнерная площадка на въезде в деревню не справлялась: ветер и животные разносили отходы по обочинам и дворам. Их инициатива получила поддержку в рамках программы «Комфортное Поморье», и на реализацию проекта было направлено около 600 тысяч рублей из областного и местного бюджетов.

 — Вывоз мусора с нее осуществляется по графику, и особых трудностей не возникает, — пояснила глава Пинежского округа Людмила Колик. — Если зимой ситуация останется стабильной, площадка покажет свою практичность, мы обязательно будем тиражировать этот опыт на другие населенные пункты округа.

Готовая площадка оформлена в фирменном стиле «Пинежье — всё свяжется!» и полностью укомплектована: здесь есть выкатные контейнеры, отсек для крупногабаритного мусора и информационные стенды о правилах сортировки отходов.

 

20 октябрь 13:29 | : Экономика

Главные новости


Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин и балык

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (262)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20