В Пинежском округе отремонтирован зрительный зал сельского клуба

Преображение учреждений культуры региона – важнейший приоритет Народной программы «Единой России».

Объект расположен в деревне Заедовье и является единственным центром культурной жизни для нескольких населенных пунктов: самого Заедовья, а также деревень Лавела, Занаволок и Репище.

На днях состоялось торжественное открытие обновлённого зала, - сообщила пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области по материалам ИД «Пинежье».

С радостным событием жителей и гостей деревни поздравили представители местной власти, а самодеятельные артисты подготовили праздничный концерт. И выступавшие, и зрители высоко оценили произошедшие перемены.

Напомним, что работы по ремонту и обновлению здания проводились и ранее: так, в предыдущие годы была перекрыта крыша и отремонтировано фойе. Но жителям территории хотелось, чтобы таким же комфортным стал и зрительный зал. С соответствующей инициативой в 2023 году выступил ТОС «Духовное возрождение».

Активисты собрали двести подписей местных жителей и подали заявку на участие в программе «Комфортное Поморье», однако инициатива не вошла в число победителей.

В 2024-м по нескольким проектам, реализуемым в рамках «Комфортного Поморья», в результате проведения конкурсных процедур появилась экономия денежных средств. И окружная администрация приняла решение направить 853 тысячи рублей на ремонт зрительного зала Лавельского клуба.

Контракт на проведение работ был заключён с индивидуальным предпринимателем. Подрядчик обшил стены зрительного зала гипсокартоном, выполнил покрасочные работы, смонтировал новый потолок, выровнял полы и застелил их линолеум, заменил электрику и освещение, установил новую дверь и два окна. Все работы выполнены в срок и в полном объеме.

«Преображение Лавельского сельского клуба – очень важное для сельчан событие: они получили возможность собираться в комфортных условиях», – отметила глава Пинежского округа Людмила Колик. – «Сейчас зрительный зал стал современным – на радость творческим коллективам и посетителям. Мы и дальше продолжим приводить в порядок учреждения культуры наших поселков и деревень, в том числе с помощью проекта «Комфортное Поморье» и других региональных программ».