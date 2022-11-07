Вывозить мусор в Поморье мешают неправильно припаркованные автомобили

Сбоев в вывозе мусора в Архангельской области нет, контейнерные площадки очищаются вовремя. На каждом мусоровозе установлена система слежения ГЛОНАСС, и мусоровозы работают по составленному графику вывоза мусора от многоквартирных и частных домов.
Но припаркованные около контейнерных площадок автомобили вновь становятся помехой для вывоза отходов. Около 30% контейнерных площадок в Архангельской области заблокированы частным транспортом. Это приводит к срыву вывоза отходов, переполняемости контейнеров и жалобам от потребителей услуги.
На фотографии, сделанной бригадой мусоровоза 5 января, – контейнерная площадка в Котласе на ул. Стефановская, 31. Автомобиль заблокировал подъезд к площадке, из-за чего отходы не были вывезены. Хочется верить, что, когда мусоровоз приедет на эту же площадку 6 января, автомобиль там припаркован не будет.
Напоминаем, если у вас есть вопросы к ЭкоИнтегратору, в том числе по невывозу отходов, вы можете обратиться в колл-центр, который принимает обращения ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов: 88007008191, +78182637002, а для письменных обращений (WhatsApp): +79657347004.