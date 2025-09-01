В Архангельске остается актуальной проблема кадрового дефицита

78% архангельских компаний продолжают ощущать кадровый голод. Лишь 16% респондентов заявили об отсутствии дефицита персонала, а 6% затруднились с ответом. Вопрос нехватки кадров остается крайне актуальным для российской экономики.



Наиболее остро проблема стоит в крупных компаниях с численностью сотрудников от 1000 человек, где дефицит кадров ощущают 84%. В малом бизнесе о нехватке персонала рассказали 79% эйчаров, в среднем — 72%.



Отраслевая карта кадрового дефицита: наиболее критическая ситуация складывается в медицине, где дефицит кадров испытывают 9 из 10 организаций. Ситуация хуже среднерыночной — у строительства (83%), а также у сфер продаж, услуг и логистики (79—80%). В IT и финансах о проблеме кадрового голода говорят 78 и 76% соответственно.



Нужно отметить, что доля компаний, жалующихся на кадровый голод, постепенно снижается: 86% в 2023 году, 81% в 2024 и 78% сейчас. В условиях неблагоприятной демографической ситуации людей не стало больше, но работодатели ищут и находят выходы: автоматизируют процессы, привлекают персонал на аутсорсинге, перераспределяют нагрузку и проч. Таким образом, проблема постепенно смягчается, хотя ее масштабы по-прежнему остаются значительными.



Статистика рынка труда подтверждает результаты опроса. С одной стороны, промышленность, строительство и ритейл лидируют по количеству вакансий, что коррелирует с высоким уровнем кадрового голода в этих отраслях, а в медицинской сфере спрос на персонал за год не изменился (при общем снижении числа вакансий на рынке труда) — о кадровом голоде эйчары клиник говорили чаще всех. С другой, мы видим разнонаправленные тенденции: при общем снижении количества вакансий на рынке на 16% наблюдается рост количества резюме на 18%. Это создает более сбалансированную ситуацию, чем годом ранее, и объясняет постепенное снижение накала проблемы кадрового голода.

Комментарий Головановой Натальи, руководителя Исследовательского центра SuperJob, касаемо общероссийской проблемы: «Несмотря на снижение количества вакансий в текущем году относительно показателей прошлого года, я по-прежнему готова утверждать, что рынок труда остается соискательским, хотя, конечно, ситуация сейчас уникальная. Количество трудоустроенных россиян, ищущих работу, за год снизилось с 61 до 48%, но на рынке труда их пока по-прежнему больше, чем 5 лет назад (в сентябре 2020 — 34%). Дисбаланс в пользу соискателя подтверждается и позицией работодателей: 78% из них по-прежнему характеризуют ситуацию как кадровый голод. А так как аналогов подобной ситуации в новейшей истории страны мы пока не видели, предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможно».