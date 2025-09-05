41% компаний в Архангельске отслеживают сотрудников на предмет косяков

В Архангельске 41% эйчаров рассказали, что их компании осуществляют мониторинг активности персонала на рекрутинговых сайтах: 30% делают это давно, а 11% начали практиковать недавно. 48% опрошенных сообщили, что их организация не отслеживает резюме сотрудников.



Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников. Среди малых предприятий со штатной численностью до 100 человек мониторинг появления резюме работников на рекрутинговых сайтах осуществляют 34%, в среднем и крупном бизнесе — 54 и 52% соответственно.



Наиболее активно за резюме сотрудников следят в динамично развивающихся и высококонкурентных отраслях. Например, среди IT-компаний такой подход практикуют 6 из 10. И это ожидаемо: найм и адаптация программистов обходятся работодателям в круглые суммы, удержание разработчиков — важная задача для HR. В банковской сфере активность работников на рекрутинговых сайтах отслеживают 55%, в продажах — 50%, в промышленности — 48%, в строительстве — 47%. И напротив, в секторе услуг (31%), медицине и логистике (по 29%) и особенно в HoReCa (27%) доля компаний, практикующих мониторинг, ниже среднего по рынке труда.





