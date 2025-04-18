39% архангельских компаний сами "высиживают" себе руководителей

39% предприятий Архангельской области «растят» руководящие кадры из числа сотрудников, 33% — ведут базу соискателей, готовых к трудоустройству. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб компаний из Архангельска.

Представители кадровых служб 39% компаний сообщили, что «растят» кадры на руководящие позиции внутри организации. Чем крупнее компания, тем больше возможностей для применения этой стратегии: готовят руководителей из числа сотрудников практически на каждом втором предприятии с численностью от 1000 человек (45%) и лишь на 3 из 10 со штатом до 100 сотрудников (29%). Тактика формирования внутреннего резерва топ- и мидл-менеджеров чаще используется в сфере продаж (56%) и услуг (53%).

В 33% компаний формируют резерв из внешних соискателей, которых можно пригласить на работу, если появится вакантная позиция. Это принцип чаще применяется в небольших организациях (34% среди компаний с численностью от 100 сотрудников против 25% — от 1000). Чаще формируют резерв из числа соискателей на предприятиях, чья деятельность связана с IT (49%), а также в банках и финансовых компаниях (48%).

29% организаций вообще не ведут базу кадрового резерва, предпочитая закрывать вакансии по мере необходимости на открытом рынке. Такого подхода чаще придерживаются в небольших компаниях до 100 сотрудников, в производственном и транспортном секторе. По мнению эйчаров, «в быстро меняющихся условиях эффективнее искать сотрудников здесь и сейчас».