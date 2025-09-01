Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сколько стоит переманить квалифицированного рабочего в Архангельске


Средняя зарплатная надбавка, ради которой квалифицированные рабочие в Архангельске согласятся перейти на ту же должность в другую компанию, составляет 36%. Наиболее популярными вариантами оказались запросы «более 50%» (19% респондентов) и в диапазоне 35—50% (18%). Только 8% рабочих готовы сменить работу без увеличения дохода (их настолько не устраивают условия на старом месте).

На меньший процент надбавки согласны работники в возрасте до 35 лет — в среднем 34%. Рабочие 35—45 лет ожидают повышения в среднем на 35%. Наибольшие запросы демонстрируют респонденты в возрасте 45 лет и старше, их средний ожидаемый прирост заработной платы для перехода составляет 37%. Молодежь также реже готова уйти без повышения оплаты (4% против 9—10% среди тех, кто старше).

Наибольшую среднюю надбавку для смены работы требуют монтажники (42%), сварщики, электромонтажники и механики (по 40%). Наименьшие ожидания у операторов станков с ЧПУ (30%), машинистов экскаватора (33%) и электромонтеров (35%). При этом доля тех, кто готов уйти без повышения зарплаты, максимальна среди токарей, стропальщиков и автомехаников (20, 19 и 17% соответственно) и минимальна среди наладчиков (3%).

Высокая цена перехода (плюс от 38 до 42%) характерна для профессий, где зафиксирован значительный рост медианной заработной платы за год: монтажников (зарплаты в Москве за год выросли на 28%), электромонтажников и механиков (плюс по 20% к медианной зарплате за год). Напротив, более низкие требования к надбавке (30—35%) демонстрируют группы с относительно скромной динамикой оплаты труда: машинисты экскаватора (+8% за год), стропальщики (+11%), электромонтеры (+12%) и операторы станков с ЧПУ (+14%).

30 сентябрь 10:11 | : Экономика

Главные новости


Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Солянка, сэр!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (391)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20