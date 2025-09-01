Сколько стоит переманить квалифицированного рабочего в Архангельске





Средняя зарплатная надбавка, ради которой квалифицированные рабочие в Архангельске согласятся перейти на ту же должность в другую компанию, составляет 36%. Наиболее популярными вариантами оказались запросы «более 50%» (19% респондентов) и в диапазоне 35—50% (18%). Только 8% рабочих готовы сменить работу без увеличения дохода (их настолько не устраивают условия на старом месте).



На меньший процент надбавки согласны работники в возрасте до 35 лет — в среднем 34%. Рабочие 35—45 лет ожидают повышения в среднем на 35%. Наибольшие запросы демонстрируют респонденты в возрасте 45 лет и старше, их средний ожидаемый прирост заработной платы для перехода составляет 37%. Молодежь также реже готова уйти без повышения оплаты (4% против 9—10% среди тех, кто старше).



Наибольшую среднюю надбавку для смены работы требуют монтажники (42%), сварщики, электромонтажники и механики (по 40%). Наименьшие ожидания у операторов станков с ЧПУ (30%), машинистов экскаватора (33%) и электромонтеров (35%). При этом доля тех, кто готов уйти без повышения зарплаты, максимальна среди токарей, стропальщиков и автомехаников (20, 19 и 17% соответственно) и минимальна среди наладчиков (3%).



Высокая цена перехода (плюс от 38 до 42%) характерна для профессий, где зафиксирован значительный рост медианной заработной платы за год: монтажников (зарплаты в Москве за год выросли на 28%), электромонтажников и механиков (плюс по 20% к медианной зарплате за год). Напротив, более низкие требования к надбавке (30—35%) демонстрируют группы с относительно скромной динамикой оплаты труда: машинисты экскаватора (+8% за год), стропальщики (+11%), электромонтеры (+12%) и операторы станков с ЧПУ (+14%).

