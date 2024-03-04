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50% архангелогородцев при трудоустройстве не идут на снижение зарплаты

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Рынок труда изменился, и эти перемены с нами надолго. Количество архангелогородцев, не готовых к снижению зарплатных ожиданий, максимально: сейчас каждый второй (50%) не готов уступать работодателю в этом вопросе.

Только 46% опрошенных потенциально готовы уступить в размере заработной платы при трудоустройстве. Каждый пятый согласен на снижение в размере 5% от заработка, 14% респондентов — не более 10%, 6% респондентов — не более 15%. Получать меньше на 20% согласны 4% опрошенных, на 25% — всего 1 из 100. В среднем соискатели готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9,4%.

 Зарплатные ожидания у мужчин по большинству профессий выше, чем у женщин, при трудоустройстве представители сильного пола готовы уступить чуть большую долю потенциального заработка (9,6%, в то время как женщины — 9,3%).

 Соискатели в возрасте от 35 до 45 лет готовы уступить чуть меньше (8,7%), чем те, кто моложе (9,1%), и те, кто старше (9,4%).

 Среди респондентов с доходом более 100 тысяч рублей в месяц готовы снижать свои зарплатные ожидания лишь 4 из 10 (в среднем на 10,3%).

 Безработные чаще соглашаются на меньшую зарплату, чем трудоустроенные (50% против 42% среди тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущей). Среднестатистический безработный соискатель готов получать на 9,5% меньше, в то время как работающий согласится уступить 8,8%. Сегодня занятые архангелогородцы, желающие сменить работодателя, составляют большинство на рынке труда. Они ищут более выгодные условия, а потому менее гибки в вопросах заработной платы, во многом из-за этого мы наблюдаем устойчивый рост вознаграждения в последние годы.

01 ноябрь 07:57 | : Экономика

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