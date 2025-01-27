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Стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья Архангельска продолжает снижаться

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в мае 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно выросла в цене.

Стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась в среднем по миллионникам на 0,2% — до 142 000 рублей, что можно считать стагнацией. Стагнация медианной цены метра сопровождался незначительным снижением предложения — на 0,7% за месяц в среднем по всем городам-миллионникам.

В мае 2025 года на вторичном рынке Архангельска медианная стоимость квадратного метра составила 105 000 рублей — это на 0,8% ниже, чем в апреле. Количество доступных предложений сократилось на 2% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры составила 4,8 млн рублей, а медианная площадь — 47 кв. м.

 

03 июнь 09:38 | : Экономика

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