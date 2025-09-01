Специалисты РВК-Архангельск познакомили студентов-экологов САФУ с современными технологиями очистки сточных вод

Компания РВК-Архангельск продолжает системную работу по профориентации школьников и студентов. Экскурсия для будущих экологов прошла на Центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК) города. На ключевой объект предприятия пришли студенты 4 курса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ).

Экскурсию для студентов провели начальник ЦОСК Виктор Головнев и начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОиЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук. Они показали молодым людям, что современный водоканал – это сложное высокотехнологичное предприятие, объединяющее множество профессий: от инженеров-технологов и экологов до химиков-лаборантов и специалистов по автоматизированным системам управления.

Виктор Головнев подробно рассказал будущим экологам обо всех этапах очистки хозяйственно-бытовых стоков трехсоттысячного Архангельска. Студентам презентовали весь путь воды – от приемной камеры до выпуска очищенной воды в реку. Особое внимание было уделено масштабной реконструкции сооружений, которая проводится на предприятии. Начальник ЦОСК подчеркнул, что все технологические улучшения направлены, в первую очередь, на повышение качества очистки и снижение воздействия на окружающую среду.

«Наша главная задача – вернуть природе воду, очищенную в строгом соответствии с установленными нормативами. Каждый этап модернизации, будь то реконструкция отстойников или аэротенков, нацелен на достижение именно этой цели. Мы делаем все, чтобы деятельность предприятия была максимально безопасной для экологии Архангельска», – отметил в ходе экскурсии Виктор Головнев.

Нина Григорчук рассказала студентам о том, как на предприятии обеспечиваются безопасные условия труда, соблюдается техника безопасности и экологические стандарты всех производственных процессов. Особый интерес у аудитории вызвал личный профессиональный путь Нины Владимировны, которая прошла путь от студента до руководителя.

«Я всегда советую молодым специалистам не останавливаться на бакалавриате, обязательно получить образование в магистратуре, а если есть интерес – то и в аспирантуре. Сегодня как никогда важна связь науки и производства. Именно научные разработки позволяют создавать и внедрять передовые технологии очистки, повышать эффективность и снижать экологический след. Наша отрасль остро нуждается в высококвалифицированных кадрах, которые могут мыслить нестандартно и предлагать новые решения», – поделилась Нина Григорчук.

О важности таких мероприятий рассказала сопровождавшая группу доцент кафедры теоретической и прикладной химии САФУ Мария Никитина: «Мы уже не в первый раз привозим наших студентов на Центральные очистные сооружения, и каждый раз впечатлены теми переменами, которые здесь происходят. Масштабы реконструкции действительно грандиозны: уже реконструированы пять отстойников, полным ходом идет ремонт здания решеток, начинается важнейший этап – модернизация песколовок и аэротенков. Для студентов-экологов это уникальная возможность увидеть не просто теорию в учебниках, а реальные, современные технологии в действии. Такой опыт бесценен для формирования будущих специалистов».

Проведение подобных экскурсий является частью кадровой и экологической политики РВК-Архангельск, направленной на воспитание нового поколения профессионалов и укрепление партнерских отношений с ведущими вузами региона.