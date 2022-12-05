«РВК-Архангельск» завершил реконструкцию первичного отстойника на ЦОСК

Завершился один из этапов масштабной реконструкции всего комплекса Центральных очистных сооружений канализации Архангельска, которая ведется компанией в рамках концессионного соглашения с городом по инвестиционной программе «РВК-Архангельск».
«Состояние очистных сооружениях канализации перед передачей в концессию «РВК-Архангельск» оценивалось как критическое, ремонтные работы проводились более 10 лет назад. Поэтому было принято техническое решение – начать работы по реконструкции третьего вторичного отстойника в максимально короткие сроки, параллельно занимаясь проектированием всего комплекса ЦОСК. В эксплуатацию третий вторичный отстойник был введен в декабре 2021 года, в это время уже в шли проектные работы по первичному, - рассказал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев. - В настоящее время очередной стратегически важный объект - реконструированный первичный отстойник занял свое место в технологической цепочке по очистке сточных вод, поступающих на ЦОСК со всего Архангельска».
Первичными отстойниками называют сооружения для механической очистки канализационных стоков, в которых за счет гравитационных эффектов происходит удаление примесей, которые имеют свойство оседать или всплывать.
«Объем чаши первичного отстойника на ЦОСК Архангельска — 5000 кубических метров, диаметр – 40 метров. Ежесуточно через каждый отстойник проходит от 80 000 до 90 000 кубометров сточных вод. Здесь, завершая этап механической очистки стоков, остается от 50% до 60% всех неорганических веществ, поэтому нам, в первую очередь, была необходима реконструкция именно остойников, которые являются важным звеном на этапе очистки, серьезно влияющим на экологическую составляющую всего процесса. Откровенно говоря, если бы не концессия, позволившая начать реконструкцию, все центральные очистные сооружения канализации Архангельска работали бы на пределе своих возможностей», - рассказал начальник ЦОСК «РВК-Архангельск» Виктор Головнев.
«Большая часть инженерных изысканий по комплексному проекту модернизации и реконструкции ЦОСК завершены. Одновременно согласовываются технические решения. В 2024 году мы будем готовы приступить к строительно-монтажным работам. В итоге всех мероприятий мы получим современный полный цикл очистки стоков на ЦОСК – это 4 первичных и 5 вторичных отстойников, новые аэротенки и другие инженерные сооружения», - рассказал директор по капстроительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.
Мероприятия инвестпрограммы по реконструкции ЦОСК составлены исходя из фактической ситуации относительно уровня воздействия на окружающую среду, существующих и потенциальных рисков хозяйственной деятельности. Технические мероприятия направлены на достижения целевых показателей качества, надежности, энергоэффективности, очистки сточных вод до нормативных требований, а также на создание комплекса возобновляемой энергетики.