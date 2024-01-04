РВК-Архангельск восстанавливает основные технологические цепочки на ЦОСК

Водоканал ведет последовательную модернизацию Центральных очистных сооружений канализации (ЦОСК) Архангельска. Сейчас специалисты демонтируют старое оборудование на двух вторичных отстойниках диаметром 40 метров и глубиной 4,5 метра. В ближайшее время работы начнутся еще на двух первичных отстойниках. В течение многих лет эти резервуары для очистки сточных вод были исключены из технологической цепочки из-за невозможности их эксплуатации. После передачи ЦОСК в концессию РВК-Архангельск на объекте началось плановое обновление.

«Вторичные отстойники - это сложные технические сооружения. В них происходит очистка сточных вод от плавающих веществ и ила. В ходе ремонта мы удалим старые разрушенные слои бетона и демонтируем устаревшее оборудование. Далее специалисты подрядной организации полностью восстановят резервуары, установят новые илососы. Кроме этого, смонтируем новые лотки, зубчатые переливы и отбойные щиты, реконструируем инженерные сети и коммуникации», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

Очистным сооружениям города Архангельска более полувека, и практически все конструкции нуждаются в капитальном ремонте. С июля 2021 года специалисты компании уже провели реновацию двух отстойников - на первоочередных ступенях очистки стоков – первичном и вторичном. Это в разы повысило качество сбрасываемых в реку вод. Как отметил начальник ЦОСК РВК-Архангельск Виктор Головнев, без реконструкции центральные очистные сооружения канализации Архангельска работали бы на пределе своих возможностей.

«Когда нам передали объекты ЦОСК в концессию, здесь работало всего два отстойника. Это крайне мало для качественной очистки сточных вод. Нужно было увеличить объем очистки через реконструкцию вышедших из строя сооружений. Поэтому изначально мы сосредоточили усилия на третьем вторичном отстойнике – самом проблемном месте в схеме очисти стоков. А уже через несколько месяцев приступили к реконструкции одного из первичных. Тем самым мы повысили эффективность очистки сточных вод и улучшили экологическую ситуацию в Архангельске. Сейчас – двигаемся дальше», - рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Обновление очистных сооружений позволит вывести очистку стоков на новый уровень и повысит экологическое благополучие города. Определены все необходимые мероприятия, которые обеспечат максимально возможную в современных условиях технологию очистки сточных вод в объеме 120 тысяч кубометров в сутки - с хорошим запасом для развития города.



