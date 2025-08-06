РВК-Архангельск реконструирует отделение механической очистки сточных вод

На Центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК) Архангельска продолжаются масштабные работы по реконструкции производственных мощностей.

Сейчас специалисты компании модернизируют здание решеток и все технологическое оборудование. Именно через здание решеток ежедневно поступают все сточные воды города, и здесь же начинается многоэтапный процесс их очистки.

Решетки – это первый и главный барьер на пути загрязнений. Они выполняют роль «гигантского сита», задерживая весь крупный мусор. Без этой первоначальной ступени очистки невозможно функционирование всего последующего процесса.

Уже выполнен значительный объем по реконструкции здания: проведен косметический ремонт помещений, старые стеклоблоки уступили место современным пластиковым окнам, полностью обновлена кровля и заменена система приточно-вытяжной вентиляции, грузоподъемные механизмы, необходимые для обслуживания оборудования, теперь новые. Все работы проводятся без остановки технологического процесса.

«Модернизация в условиях действующего объекта — это всегда сложная задача, требующая точного планирования и соблюдения всех норм безопасности. Мы поэтапно, без сбоев в работе, меняем инфраструктуру, которая эксплуатировалась десятилетиями. Новая вентиляция создает лучшие условия для работы персонала и оборудования, новые окна и ремонт — это современная и безопасная среда. Модернизация этого объекта критически важна для надежности всей цепи очистки: исправные решетки гарантируют, что последующие этапы не будут повреждены мусором и смогут работать эффективно», - рассказал начальник цеха Центральных очистных сооружений канализации (ЦОСК) РВК-Архангельск Виктор Головнев.

Реконструкция здания решеток – это часть глобальной программы модернизации ЦОСК, которую проводит РВК-Архангельск в рамках концессионной деятельности.

«Модернизация ЦОСК — это стратегическая задача для компании и города. Мы последовательно обновляем все ключевые объекты, чтобы сделать очистку стоков максимально эффективной и соответствующей самым современным стандартам. Наши специалисты уже реконструировали пять отстойников, что значительно повысило качество механической очистки. В ближайшей перспективе — начало работ по реконструкции песколовок и аэротенков, сердца биологической очистки. Комплекс этих мер позволит нам вывести на новый уровень всю систему водоотведения Архангельска, сделав ее по-настоящему современной и технологичной», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.