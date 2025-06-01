Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Студенты САФУ познакомились с работой Центральных очистных сооружений канализации Архангельска

Учащиеся 2 курса кафедры «Техносферная безопасность» - это будущие профессионалы по промышленной безопасности, охране труда и экологии. Поэтому акцент экскурсии для них был сделан именно на то, как работают специалисты на Центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК), и что поменялось в очистке стоков в процессе реконструкции.

Экскурсию для студентов провел начальник ЦОСК Виктор Головнев – он показал основные стадии очистки стоков, познакомил ребят с принципом работы аэротенков и отстойников.

«Как оказалось, для большинства было непонятно, что такое биологическая очистка, активный ил и как он работает – студенты заинтересовались этим процессом, увидев, как в чаши аэротенков поступает черная жидкость. Я рассказал, что активный ил — это «живая» смесь бактерий, простейших и микроорганизмов, которые питаются органикой из сточных вод. Он «переваривает» загрязнения — разлагает их на воду, углекислый газ и безвредный осадок. После очистки ил отделяют от воды, часть возвращают в систему, чтобы процесс шёл непрерывно, а избыток обезвреживают. Этот процесс они тоже смогли увидеть своими глазами», - рассказал начальник ЦОСК РВК-Архангельск Виктор Головнев.

На вопрос насколько этот процесс экологичен, Виктор Геннадьевич ответил: «Он не только экологичен, поскольку не требует химикатов и работает за счет природных процессов, но еще экономичен и универсален — справляется с бытовыми и промышленными стоками. Проще говоря: активный ил — это «микробный фильтр», который делает воду чище, а окружающую среду — безопаснее».

Побывав на первичных и вторичных отстойниках, - старых и реконструированных за четыре года, как РВК-Архангельск взял в концессию ЦОСК, - студенты смогли оценить масштаб перемен. Если ранее первичные отстойники были выполнены в открытом исполнении, и их содержимое источало резкий запах, то теперь сооружения закрыты, что значительно сократило выбросы газов в атмосферу.

«Экскурсия  была невероятно интересной и полезной. Спасибо, что открыли для нас двери вашего сложного и важного объекта! Увидеть, как это работает в реальности - это совсем другой уровень понимания! Ребята получили массу ценной информации и мотивации и теперь еще яснее понимают, насколько важна и интересна их будущая профессия», - поделилась впечатлениями преподаватель кафедры «Техносферная безопасность» САФУ Наталья Коровкина.

Отметим, что РВК-Архангельск ежегодно проводит профориентационную работу со студентами, школьниками и дошкольниками города. За первое полугодие 2025 года специалисты предприятия проведи три экскурсии на ключевых объектах водоканала и 12 уроков «чистой воды» в школах и детских садах города.

24 июль 17:09 | : Экономика

Главные новости


Дурак против Арлекино в фильме Юрия Быкова «Хозяин»
Мезенки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (322)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20