Студенты САФУ познакомились с работой Центральных очистных сооружений канализации Архангельска

Учащиеся 2 курса кафедры «Техносферная безопасность» - это будущие профессионалы по промышленной безопасности, охране труда и экологии. Поэтому акцент экскурсии для них был сделан именно на то, как работают специалисты на Центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК), и что поменялось в очистке стоков в процессе реконструкции.

Экскурсию для студентов провел начальник ЦОСК Виктор Головнев – он показал основные стадии очистки стоков, познакомил ребят с принципом работы аэротенков и отстойников.

«Как оказалось, для большинства было непонятно, что такое биологическая очистка, активный ил и как он работает – студенты заинтересовались этим процессом, увидев, как в чаши аэротенков поступает черная жидкость. Я рассказал, что активный ил — это «живая» смесь бактерий, простейших и микроорганизмов, которые питаются органикой из сточных вод. Он «переваривает» загрязнения — разлагает их на воду, углекислый газ и безвредный осадок. После очистки ил отделяют от воды, часть возвращают в систему, чтобы процесс шёл непрерывно, а избыток обезвреживают. Этот процесс они тоже смогли увидеть своими глазами», - рассказал начальник ЦОСК РВК-Архангельск Виктор Головнев.

На вопрос насколько этот процесс экологичен, Виктор Геннадьевич ответил: «Он не только экологичен, поскольку не требует химикатов и работает за счет природных процессов, но еще экономичен и универсален — справляется с бытовыми и промышленными стоками. Проще говоря: активный ил — это «микробный фильтр», который делает воду чище, а окружающую среду — безопаснее».

Побывав на первичных и вторичных отстойниках, - старых и реконструированных за четыре года, как РВК-Архангельск взял в концессию ЦОСК, - студенты смогли оценить масштаб перемен. Если ранее первичные отстойники были выполнены в открытом исполнении, и их содержимое источало резкий запах, то теперь сооружения закрыты, что значительно сократило выбросы газов в атмосферу.

«Экскурсия была невероятно интересной и полезной. Спасибо, что открыли для нас двери вашего сложного и важного объекта! Увидеть, как это работает в реальности - это совсем другой уровень понимания! Ребята получили массу ценной информации и мотивации и теперь еще яснее понимают, насколько важна и интересна их будущая профессия», - поделилась впечатлениями преподаватель кафедры «Техносферная безопасность» САФУ Наталья Коровкина.

Отметим, что РВК-Архангельск ежегодно проводит профориентационную работу со студентами, школьниками и дошкольниками города. За первое полугодие 2025 года специалисты предприятия проведи три экскурсии на ключевых объектах водоканала и 12 уроков «чистой воды» в школах и детских садах города.