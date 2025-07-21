Создатель стрит-арта на водонасосной станции РВК-Архангельск получил награду

Уличный художник Даниил Шпякин удостоен награды за участие в конкурсе стрит-арта «ПоморСтиль», который этим летом проходил в Архангельске. Работу Даниила можно увидеть на здании водонасосной станции РВК-Архангельск на улице Буденного, 5/2.

Концепция арт-объекта Даниила Шпякина - круговорот жизни на Севере. Это целостное художественное повествование, где рисунки на стенах объекта сплетаются в общий сюжет. Основой этой композиции служит река, символически и визуально связывающая фрагменты воедино, как и в жизни Северная Двина объединяет весь город.

«Несколько лет назад мы предложили городу использовать стены наших производственных объектов для арт-фестивалей. Этот год – уже третий, как мы работаем с уличными художниками. В 2023-м мы преобразили одну водонасосную станцию, в 2024-м уже четыре. Все объекты пришлись по душе горожанам, ведь в каждом есть свой стиль и концепция – все они об Архангельске, о Севере, о людях, которые живут здесь», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

«Фестиваль уличных искусств «ПоморСтиль» — это не просто культурное событие, а мощный инструмент преобразования городской среды и укрепления сообщества. Благодаря подобным арт-проектам, серые и непримечательные пространства — стены производственных сооружений, заброшенные здания, пустыри — превращаются в яркие точки притяжения. Граффити, муралы, инсталляции и перформансы делают городскую среду живой, динамичной и запоминающейся. Преображение публичных пространств через творчество повышает их ценность в глазах жителей и способствует бережному отношению к городской среде. Кроме того фестиваль «Поморстиль» даёт возможность для самореализации молодым талантам. Это возможность заявить о себе, найти единомышленников и вдохнуть новую жизнь в серые будни», - отметил член общественного совета Маймаксанского округа Илья Жердев.

Всего в 2025 году, работая в концепции фестиваля уличного искусства «ПоморСтиль», художники преобразили 4 технических сооружения: в Соломбале, Маймаксе, Цигломени и Исакогорском округе.

Фестиваль граффити проводится в Архангельске по инициативе главы города Дмитрия Морева при поддержке Архангельской городской думы и управления по делам молодежи городской администрации.