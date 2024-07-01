Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Еще два здания в Архангельске будут украшены тематическими граффити

Большое изображение в этом году появится  на стенах двух домов по улице Гагарина в Архангельске. Инициатива ТОС «Предмостный» включена в областной проект «Комфортное Поморье», который предложил губернатор Александр Цыбульский. «Наш Гагарин - Первый! И это навсегда!» - с такой идеей выступили общественники, и мы их поддержали. Об этом сегодня написал в свое        соцсети ВКонтакте глава города Дмитрий Морев.

«Архангельск - город порт» - так была определена тематика конкурса эскизов. И сейчас горожане уже могут оценить, как изменились серые трансформаторные будки и насосные станции РВК-Архангельск. Например, на пр. Обводный канал, 4 появилась реплика обложки книги Евгения Коковина «Детство в Соломбале»: из ее прочтения родился замысел графической композиции «Детство в Архангельске», который реализует уличный  художник Александр Кулин. Еще один графический проект - «Кругосветный Архангельск». Он воплощен на здании насосной станции водоканала на ул.Карла Маркса,4 тем же автором. «Мозаичное панно» в исполнении уличного художника Александра Волкова создано на здании насосной станции на ул. Полины Осипенко, 3.

«Главная задача, которую мы хотим решить, — показать молодежи, каким может быть стрит-арт - с целью и смыслом. Сейчас для реализации проекта мы выбрали семь сооружений. В следующем году пойдем в Маймаксу и Соломбалу, ну и, безусловно, продолжим оформлять общественные пространства и дворы центра города», — поделился планами акции ее вдохновитель, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

19 июль 16:45 | : Будни

Главные новости


Мой первый пес
Колодец раздора - 2, или Почему Поморью нужна своя ВЧК

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (210)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20