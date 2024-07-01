Еще два здания в Архангельске будут украшены тематическими граффити

Большое изображение в этом году появится на стенах двух домов по улице Гагарина в Архангельске. Инициатива ТОС «Предмостный» включена в областной проект «Комфортное Поморье», который предложил губернатор Александр Цыбульский. «Наш Гагарин - Первый! И это навсегда!» - с такой идеей выступили общественники, и мы их поддержали. Об этом сегодня написал в свое соцсети ВКонтакте глава города Дмитрий Морев.

«Архангельск - город порт» - так была определена тематика конкурса эскизов. И сейчас горожане уже могут оценить, как изменились серые трансформаторные будки и насосные станции РВК-Архангельск. Например, на пр. Обводный канал, 4 появилась реплика обложки книги Евгения Коковина «Детство в Соломбале»: из ее прочтения родился замысел графической композиции «Детство в Архангельске», который реализует уличный художник Александр Кулин. Еще один графический проект - «Кругосветный Архангельск». Он воплощен на здании насосной станции водоканала на ул.Карла Маркса,4 тем же автором. «Мозаичное панно» в исполнении уличного художника Александра Волкова создано на здании насосной станции на ул. Полины Осипенко, 3.

«Главная задача, которую мы хотим решить, — показать молодежи, каким может быть стрит-арт - с целью и смыслом. Сейчас для реализации проекта мы выбрали семь сооружений. В следующем году пойдем в Маймаксу и Соломбалу, ну и, безусловно, продолжим оформлять общественные пространства и дворы центра города», — поделился планами акции ее вдохновитель, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.