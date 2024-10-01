Производственное здание РВК-Архангельск стало арт-объектом

Водонасосная станция (ВНС) во дворе дома на проспекте Ленинградский, 23 преобразилась. На стенах ВНС теперь арктические рыбы на фоне синего моря. Уличная картина принадлежит кисти художника Александра Волкова. Это его вторая работа на объектах водоканала.

«Идея была расписать станцию на тему сохранения природы Арктики. И я, как любитель всего, что связано с водой, решил нарисовать подводный мир Арктики. Эскиз дался мне легко, так как я люблю рисовать работы в таком минималистичном стиле. Работа простая и очень эффектно выглядит за счет сочетания цветов», - рассказал уличный художник Александр Волков.

Акция по преображению производственных зданий - вклад компании РВК-Архангельск в развитие городской культуры и поддержки уличного искусства. Проект предоставляет молодым и талантливым художникам площадку для самовыражения.

«Насосные станции водоканала, прежде представлявшие собой неприметные функциональные сооружения, постепенно становятся частью комфортной городской среды, превращаются в настоящие произведения уличного искусства. Здесь наше желание совпало с интересом талантливых художников, которые видят в наших сооружениях «холсты» для своих работ. Только за последний год четыре насосные станции получили новые эффектные «лица» – красочные муралы, завораживающие своей глубиной и оригинальностью. Этот проект – забота об экологии в широком смысле слова. Картины на стенах производственных объектов нравятся и жителям города, и нам – специалистам водоканала, которые обслуживают станции», - рассказал начальник цеха по эксплуатации ВНС РВК-Архангельск Егор Некрасов.

Мурал появился в рамках совместной акции с приложением Tooba – одним из крупнейших благотворительных проектов в России.

«Совместной акцией в Архангельске мы хотели не только привлечь внимание людей к теме помощи окружающей среды, но и показать, как благотворительность и добро буквально преображают наш мир. Из строгого и серого объекта, совместными усилиями нам удалось создать символ. Мы надеемся, что жители Архангельска оценят мурал и будут рады совершать добро вместе с нами», — прокомментировала операционный директор Tooba в России Анастасия Фатова.