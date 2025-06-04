Водонасосная станция на Гидролизном превратится в арт-объект

Четыре технических сооружения на окраинных территориях Архангельска преобразят уличные художники. Среди них – водонанасосная станция на улице Буденного, 5/1 в поселке Гидролизного завода. Эскизы для граффити отобрали члены жюри фестиваля «ПоморСтиль».

Фестиваль граффити проводится в Архангельске по инициативе главы города Дмитрия Морева и при поддержке Архангельской городской Думы и управления по делам молодежи городской администрации.

«Несколько лет назад мы предложили городу использовать стены наших производственных объектов для арт-фестивалей. Этот год – уже третий, как мы работаем с уличными художниками. В 2023-м мы преобразили одну водонасосную станцию, в 2024-м уже четыре. Все объекты пришлись по душе горожанам, ведь в каждом есть свой стиль и концепция – все они об Архангельске, о Севере, о людях, которые живут здесь», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Концепция нового арт-объекта, который украсит поселок Гидролизного завода, - «Круговорот жизни на Севере». Как поясняет автор работы, художник Даниил Шпякин, несмотря на минималистичный стиль иллюстрации, он постарался сюда заложить глубокий смысл.

«Почему круговорот жизни на Севере? Потому что все части рисунка – все четыре стены – сливаются между собой в один сюжет. По нижней части все это объединяется рекой – и в жизни Северная Двина объединяет весь город, вытянувшийся вдоль нее. Оранжевый фон основного рисунка - отсылка к закатному небу, это показывает, что у нас в Архангельске невероятные закаты в период белых ночей. И если походить вокруг здания и потом посмотреть готовый рисунок, - здесь каждый сможет увидеть какую-то свою личную историю. Если начать с рисунка, где изображены деревянные домики, возможно, человек увидит себя в том, что он когда-то родился в деревне. Далее рисунок перетекает в городскую часть – может быть, человек переехал в город, отучился здесь в мореходке и стал моряком, потому что дальше по рисунку идут торговые суда, портовая инфраструктура. А дальше все перетекает в рисунок типичного северного мужика, рыбака. И возможно это для кого-то тоже напоминание о том, как он ребенком с дедом или отцом в деревне ходил на рыбалку. Все это имеет глубинный смысл, и я верю, что люди, глядя на мою работу, будут задумываться и о своей жизни на Севере», - признается художник Даниил Шпякин.

Работы по росписи водонасосной станции завершатся в течение августа. Уже сейчас жители поселка Гидролизного завода следят за преображением привычного объекта в яркую достопримечательность.