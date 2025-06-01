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В Архангельске пройдет фестиваль граффити "ПоморСтиль"

Цель Фестиваля: создать условия для самореализации художников и помочь им сформировать активную социальную позицию. 

Этот фестиваль — уникальная возможность для талантливых художников реализовать свои идеи и продемонстрировать своё творчество. Если ты профессиональный стрит-арт художник или просто увлекаешься искусством, и тебе уже исполнилось 18 — мы ждем именно тебя! 

Срок подачи заявок: до 25 июня 2025 года. 

Чтобы стать участником, отправь заявку на электронный адрес: kcmaimaksa@rambler.ru

Остальные подробности о фестивале и о подаче заявки можно узнать в положении конкурса. 

Не упустите шанс показать свой талант и стать частью яркого уличного искусства! Давайте вместе сделаем наш город ярким и вдохновляющим!

По словам председателя комиссии по молодежной политике и общественным объединениям Архангельской городской Думы Натальи Братиной, профессиональные художники стрит-арта и талантливые любители вновь выйдут на улицы города, чтобы превратить обычные трансформаторные будки в яркие арт-объекты.

«Этот фестиваль — гораздо больше, чем просто рисунки на стенах. Это яркий пример того, как уличное искусство может по-настоящему менять пространство вокруг нас — делать его душевнее, теплее, ближе каждому.

В этом году тема фестиваля посвящена истории и традициям нашего города Архангельска. Мастера граффити через свои работы раскроют богатое прошлое, культурные особенности и характер нашего прекрасного города. Благодаря их работам жители и гости Архангельска смогут взглянуть на северную столицу по-новому», — рассказала Наталья Братина.

23 июнь 10:56 | : Культура

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