Вторичка в Архангельске просела в цене на полпроцента

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в августе 2025 года вторичный рынок крупнейших городов страны показал минимальные изменения цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 144 000 рублей (+0,5% к июлю). При этом объем предложения на рынке этих городов за месяц незначительно снизился — на 2,1%.

В августе 2025 года на вторичном рынке Архангельска медианная стоимость квадратного метра составила 102 000 рублей (-0,5% к июлю). Количество предложений осталось практически без изменений (-0,1%) по сравнению с прошлым месяцем. Медианная полная стоимость квартиры составила 4,6 млн рублей, а средняя площадь — 46,5 кв. м.