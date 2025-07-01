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Цены на готовое жилье в Архангельске продолжают снижаться

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июне 2025 года на рынках крупнейших городов страны цены на вторичную недвижимость стагнируют.

Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 142 000 рублей (+0,0% к маю). При этом объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц также увеличился незначительно - на 1%.

В июне 2025 года на вторичном рынке Архангельска медианная стоимость квадратного метра составила 104 000 рублей, снизившись за месяц на 1,1%. При этом количество доступных предложений в городе увеличилось на 9,9% за месяц, что является одним из самых высоких показателей среди крупных городов России.

Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке в июне составила 4,8 млн рублей, а медианная площадь лота в Архангельске — 47,3 кв. м.

03 июль 09:54 | : Экономика

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