Группа Аквилон создает в Архангельске места для рекреации

Два общедоступных сквера – на ул. Комсомольской и на ул. Урицкого Группа Аквилон планирует сделать уже в этом году. Кроме того компания окажет содействие в проектировании благоустройства парка им. Ломоносова.

В рамках взаимодействия с муниципалитетом Группа Аквилон продолжает выполнять обязательства по благоустройству рекреационных зон не только в рамках участков у строящихся жилых комплексов, но и на общедоступных территориях. Первым таким опытом стало обустройство сквера на набережной Северной Двины, на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь. Также доступна для всех горожан и территория воссозданного пивзавода А. Суркова. В этом году в работе еще два сквера – в Октябрьском и Ломоносовском округах. На объектах благоустройства побывал глава Архангельска Дмитрий Морев.

К концу сентября завершаться работы по обновлению территория на ул. Комсомольской за новым ЖК «Искра Park». Напомним, что при строительстве этого жилого комплекса застройщик взял обязательства по обустройству общедоступного сквера. Этим летом планы претворятся в жизнь.

Как рассказал Дмитрию Мореву операционный директор Группы Аквилон Михаил Фролов, общая площадь благоустраиваемой территории – чуть больше 1 гектара. Здесь отремонтируют детскую игровую площадку, сделают более 400 м новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки, установят скамейки, урны, высадят более 40 взрослых деревьев, обновят газоны, смонтируют новое наружное освещение.

- Сейчас завершаются работы по устройству пешеходных дорожек. К концу недели поступают опоры освещения, начнем их монтаж. Идет планировка газонов. В сентябре высаживаем деревья, заказаны 5-7-летние саженцы лип, - пояснил Михаил Фролов.

Дмитрий Морев отметил, что Группа Аквилон выполнила обязательства по благоустройству сквера и уже сейчас он радует взгляд. После завершения работ территория остается муниципальной и общедоступной, содержать сквер будет подрядчик администрации Архангельска.

На ул. Нагорной (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства) на участке в 1,75 га Группа Аквилон строит разновысотный жилой комплекс «Аквилон ROSA» общей площадью 42 тысячи кв. м. По решению региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции этот проект – первый в Архангельске, получил статус масштабного. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности» в собственность региона будет передано порядка 45 квартир.

Сам жилой комплекс с подземным паркингом займет порядка 30% площади участка, на остальной части будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение. Сдача объекта намечена на апрель следующего года.

Напомним, что Ломоносовский парк ждет масштабное благоустройство – он стал победителем народного голосования и включен в план работ по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на 2026 год. Уже заключен контракт на проектирование, определяется перечень работ для первого этапа. Взаимодействие между застройщиком и проектантом парка обсудили Александр Фролов и Дмитрий Морев.

- Необходимо состыковать проект благоустройства жилого комплекса и парка, с тем, чтобы им удобно было пользоваться всем горожанам. Мы договорились с застройщиком о взаимодействии, проектировщики сделают гармоничное сочетание благоустройства. Кроме того Группа Аквилон окажет содействие по проведению работ, - отметил Дмитрий Морев.

- Мы готовы оказать городу содействие при проектировании. Кроме того, за счет Группы аквилон запланированы дополнительные посадки деревьев для компенсации сведенных при прокладке инженерных сетей. Подойдем к этому комплексно, - заверил Александр Фролов.

Еще одна территория, которая будет благоустроена Группой Аквилон, расположена на ул. Урицкого рядом с новым ЖК «River Park-2». Участок площадью 0,12 га станет тематическим сквером, посвященным легендарному ледокольному пароходу «А. Сибиряков». Дело в том, что его капитан Анатолий Качарава, командовавший «Сибиряковым» в бою против германского тяжелого крейсера «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, жил в одном из домов, которые располагались на этом месте, и жители которых были расселены Группой Аквилон по городской программе развития застроенных территорий. От членов клуба потомков членов команды «А. Сибирякова» поступило предложение увековечить в новом сквере память капитана и экипажа, не спустившего флаг ледокольного парохода. Планируется установить в нем памятный знак в виде судового винта и разместить стенды с описанием подвига «Сибирякова» и рассказом об его капитане А. Качараве.



