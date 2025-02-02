Группа Аквилон включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта»

В данный Реестр включаются лучшие организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели России.

Формирование Федерального Реестра осуществляется с 2008 года совместно с государственными и муниципальными органами исполнительной власти. В отличие от прочих справочников и баз данных «лучших предприятий», в которые может быть включена любая организация на платной основе, в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» включение организаций осуществляется бесплатно и исключительно на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти - независимых, авторитетных государственных институтов.

Тем самым подтверждено, что Группа Аквилон своей деятельностью способствуют социально-экономическому развитию Архангельской области, а также повышению эффективности работы строительной отрасли региона, подтверждает её деловую и общественную репутацию.

Сейчас в столице Поморья и Северодвинске компанией строится 16 жилых комплексов - порядка 435 тыс. кв. м жилья. В 2024 году в Архангельске и городе корабелов введено в строй 140 тыс. кв. м. Реализовано более 2000 квартир. Группа Аквилон начала строительство и открыла продажи квартир в 12 объектах – новых жилых комплексах и новых очередях уже возводимых ЖК общей площадью 140 тыс. кв. – всего 3025 квартир.

В настоящее время застройщиком ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.

В рамках пяти масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске (ведется его передача муниципалитету), строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся, также будет построен общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один.

По 6 проектам комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 20 домов площадью 9,3 тыс. кв. м уже расселено, и большинство - разобрано. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера.

Напомним, что в рамках действовавшей с 2011 года в Архангельске городской программы развития застроенных территорий Группа «Аквилон» за свой счет расселила 14 деревянных аварийных домов, все обязательства по этой программе выполнены, все жители получили новые квартиры, либо достойную денежную компенсацию. Кроме того, на ул. Поморская — пр. Обводный канал по договору на развития застроенной территории компания строит новый детский сад, который будет передан муниципалитету. По дополнительному соглашению с администрацией Архангельска в рамках программы РЗТ Группа Аквилон благоустроила мемориальный сквер на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь, ещё один общедоступный сквер будет сделан рядом, на Урицкого.



