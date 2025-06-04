В Поморье наметился осенний карьерный бум

Аналитики hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы больше всего интересуют архангелогородцев в преддверии осеннего бизнес-сезона.

Только за последние 30 дней жители региона обновили или разместили на hh.ru более 26 тыс. резюме. Активность местных соискателей в преддверии осени выросла на 27% и продолжает расти.

Абсолютными лидерами по желанию найти новую работу в преддверии бизнес-сезона в Архангельской области оказались специалисты из автосферы — их активность увеличилась на 38%. На втором месте по активности на рынке труда области — работники сферы науки и образования, безопасности, а также специалисты по стратегии и консалтингу — их активность выросла на 31%. На третьем месте по желанию сменить работу — топ-менеджеры: здесь рост составил 30%.

Кроме того, прямо сейчас в Архангельской области ищут работу более 5 тыс. рабочих, их число увеличилось на 25%. Также активизировались более 2,6 тыс. производственников (+11% новых соискателей). Не менее активны и ИТ-специалисты: в регионе ищут работу более 1,8 тыс. таких сотрудников, их число выросло на 27%.

Интересно, что в преддверии осени в Архангельской области осталась лишь одна профессиональная сфера, где соискатели не увеличили свою активность в поисках работы, — это спортивные клубы, фитнес и салоны красоты.



