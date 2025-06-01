Архангелогородцы рвутся этим летом поработать

Аналитики hh.ru подвели итоги за месяц и узнали, кто больше других нуждается в новой работе этим летом в Архангельской области.

Соискатели из региона, несмотря на лето, ведут себя достаточно активно: местные жители стали выходить на рынок труда на 27% чаще, разместив и обновив на hh.ru более 24,6 тыс. резюме.

За последние 30 дней, по сравнению с летом 2024 года, больше других активность в поиске работы в Архангельской области проявляли работники автосферы — число их резюме увеличилось на 39%. Заметный рост интереса к новым возможностям показали специалисты в области стратегии и консалтинга (+34% новых резюме от соискателей). На третьем месте — представители сферы продаж, разместившие на 30% больше резюме.

Этим летом активность в поиске работы также заметно выросла среди топ-менеджеров и специалистов в сфере транспорта и логистики — обе категории продемонстрировали рост на 29%. В топ самых активных соискателей вошли специалисты по ИТ, закупкам и розничной торговле — их число на рынке труда выросло уже на 28%. Кроме того, на 27% выросла потребность в работе у домашнего и обслуживающего персонала, и на 26% — у страховых агентов и оценщиков.

В целом, по сравнению с прошлым годом, в Архангельской области на данный момент нет ни одной профессиональной сферы на рынке труда, где бы упала активность соискателей.



