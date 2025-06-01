В Архангельской области ищут работу москвичи и петербуржцы

Аналитики hh.ru подвели итоги первого полугодия и выяснили, соискателей из каких городов, регионов и профессиональных сфер работодатели Архангельской области чаще всего приглашают на свои вакансии.

Анализ более 140 тыс. приглашений, которые работодатели Архангельской области направили с начала 2025 года, показывает: местные компании в первую очередь отдают предпочтение соискателям из своего региона. Так, львиная доля приглашений — более 115 тыс., или 82% от общего объёма — была отправлена жителям Архангельской области.

На втором месте по популярности у местных работодателей — соискатели из Москвы: им было направлено 3,3 тыс. приглашений, что составляет 2,4% от общего количества. Замыкают тройку жители Санкт-Петербурга, получившие 3 тыс. предложений (2,2%).

10 регионов-лидеров по числу приглашений на работу от работодателей Архангельской области (2025)

Регион Доля приглашений на работу от всего объёма в 2025 году Архангельская область 82,1% Москва 2,4% Санкт-Петербург 2,2% Краснодарский край 0,9% Московская область 0,7% Республика Татарстан 0,6% Свердловская область 0,5% Республика Башкортостан 0,5% Самарская область 0,5% Ростовская область 0,4% Другие регионы 9,3%

Чаще всего работодатели Архангельской области ищут специалистов за пределами региона в направлении стратегии и консалтинга — 67% приглашений в этой категории направлены иногородним кандидатам. Также активно приглашаются соискатели из других городов в сферах искусства и масс-медиа (47%), IT (34%), маркетинга и PR (21%), а также добычи сырья (19%). Реже всего архангельские компании обращаются к иногородним кандидатам при поиске продавцов и кассиров, тренеров, парикмахеров, финансистов, юристов, специалистов в автобизнесе, страховании, туризме и сфере общественного питания.

Интересно, что и сами эксперты по стратегии и консалтингу из Архангельской области входят в число тех, кто чаще других получает предложения от компаний из других регионов — таких оказалось 90%. Подобная динамика может свидетельствовать, с одной стороны, о высокой востребованности стратегических специалистов, а с другой — о повышенной избирательности работодателей и высокой конкуренции среди экспертов по стратегии и консалтингу по всей стране.