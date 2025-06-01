Остров Мудьюг зарастает мусором после туристов

Приморской межрайонной прокуратурой совместно с Архангельским природоохранным прокурором организована проверка соблюдения законодательства при сборе и вывозе отходов производства и потребления с о. Мудьюгский Приморского района Архангельской области.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об отходах производства и потребления, земельного законодательства со стороны органа местного самоуправления.

По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования к виновным в нарушениях лицам.



