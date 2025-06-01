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Аэропорт «Архангельск» ждут новые этапы реконструкции

Архангельскому аэропорту имени Федора Абрамова повезло – он попал в госпрограмму «Строительство». То есть, работы по его благоустройству будут вестись на федеральные деньги.

В ближайших планах - обновление нескольких рулежных дорожек ВПП.  Модернизация будет идти в рамках II, III и IV этапов работ по реконструкции аэропорта.

Кое-что о госпрограмме.

Комплексная государственная программа "Строительство" была запущена по поручению президента России в феврале 2023 года. Она пришла на смену Федеральной адресной инвестиционной программе.

Перечень объектов, которые будут построены в рамках госпрограммы, утвержден в 2023 году. Он включает приоритетные с точки зрения государственного финансирования стройки. Это крупные социальные учреждения в различных регионах страны - медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. При этом правительство предусмотрело возможность ежегодной актуализации перечня. Общий объем федерального финансирования мероприятий, включенных в перечень, составляет около 5 трлн рублей.

 

29 июль 14:52 | : Экономика

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