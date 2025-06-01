Группа Аквилон передает мэрии Архангельска новый детсад

Группа Аквилон успешно завершает реализацию в столице Поморья проекта комплексной застройки. Речь идет о проекте комплексной застройки в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская – ул. Володарского. По договору с администрацией столицы Поморья о развитии застроенной территории Группа Аквилон расселила здесь три аварийных дома и построила детсад, который будет передан муниципалитету.

На объекте побывали председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов и глава Архангельска Дмитрий Морев.

Напомним, в 2020 году на открытом аукционе, проведенном администрацией Архангельска в рамках городской программы развития застроенных территорий, Группа Аквилон приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик расселил находящиеся там три аварийных деревянных дома - все жители получили квартиры или денежные компенсации. Чтобы обеспечить комплексное освоение территории, также были выкуплены земли у частных лиц. На участке общей площадью порядка 1,8 га были спроектированы жилые комплексы «Аквилон City», «Аквилон City Towers» и «Аквилон City Residence», а также здание для размещения дошкольного учреждения, которое застройщик передаст муниципалитету.

Как рассказал Дмитрию Мореву Александр Фролов, на здании детсада завершено возведение стен, внутренних перегородок, установка оконных блоков, устройство кровли, внутренняя отделка помещений. Общая готовность объекта превышает 90%. Заканчивается благоустройство территории. Детсад передается муниципалитету полностью укомплектованным технологическим оборудованием и мебелью.

Групповые помещения включают раздевалку, игровую, спальню, буфет и туалетную комнату. Они оснащаются всей необходимой мебелью и игровым оборудованием, в раздевалках предусмотрены сушильные шкафы для вещей. Также имеется пищеблок полного цикла, помещения горячего и холодного цеха, мясо-рыбный цех, цеха обработки овощей, кладовые для хранения продуктов, моечные столовой и кухонной посуды, холодильные камеры. Пищеблок располагает необходимой техникой для приготовления пищи, посудой, мебелью. Кроме того в детсаду есть универсальный спортивно-музыкальный зал, кабинет логопеда, медицинский блок, помещения для персонала, кладовые, оборудованные мебелью и техникой.

На закрытой территории предусмотрены детские площадки с резиновым покрытием. На каждой площадке устанавливается игровое оборудование, теневой навес. Дорожки выполнены из брусчатки. Перед работами по благоустройству выполнена выторфовка в целях снижения осадки благоустройства, осуществляется озеленение.

По словам главы Архангельска Дмитрия Морева в столице Поморья реализуется три проекта, по которым застройщики возводят детсады, с последующей передачей муниципалитету. Группа Аквилон сделала это первой и передает дошкольное учреждение «под ключ».

- В отдельном здании размещаются ясельные группы на 75 человек. Его планируют сдать в сентябре. Степень готовности высокая, отделка хорошая, современная, садик оснащен полностью мебелью, оборудованием. Наша задача – укомплектовать его персоналом и пригласить детей. Во встроенных помещениях на первом этаже жилого комплекса предусмотрено еще 50 мест. Суммарно 125 мест для дошколят у нас появится в центре города, где потребность в них велика, заявок от жителей много. И такие проекты позволяют удовлетворить эти запросы для жителей этого района. Я думаю это хорошая синергия между застройщиком и городом, абсолютно понятная и прозрачная, - отметил Дмитрий Морев.

- Мы в полном объеме выполняем обязательства по договору о развитии застроенной территории. Мы расселили аварийные дома и помимо этого, построили детсад. Проект не типовой, индивидуальный, но выполнен с учетом всех требований к дошкольным учреждениям, как по самому зданию, так и по прилегающей территории. У нас уже есть опыт, мы построили и передали муниципалитету детсад в Северодвинске. И мы здесь мы также полностью выполнили социальные обязательства, - подчеркнул Александр Фролов.

Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала. Благоустройство дворовой территории выполняется согласно всем современным стандартам. Предусмотрен подземный паркинг.

Что касается застройки квартала, то разновысотный ЖК «Аквилон City» на ул. Володарского, 67 общей площадью около 13,5 тыс. кв. м на 209 квартир уже успешно введен в эксплуатацию. На 1-й и 2-й очереди ЖК «Аквилон City Towers» завершены монолитные работы по возведению каркаса здания, устройство наружных стен и внутренних перегородок, а также кровли. Заканчивается монтаж навесного вентилируемого фасада, выполнена установка оконных блоков и остекление балконов. Завершается прокладка наружных и внутридомовых инженерных сетей, внутренняя отделка помещений, установка верей монтаж лифтового оборудования. Ведется благоустройство территории. На 4-х этажном ЖК «Аквилон City Residence» завершено возведение монолитного каркаса здания, устройство наружных стен и перегородок, кровли, прокладка наружных инженерных сетей. Выполнен монтаж лифтов. Завершается монтаж навесного вентилируемого фасада, прокладка внутридомовых сетей и отделка помещений.

Отметим, что в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» в Северодвинске Группа Аквилон построила и в этом году передала муниципалитету детсад на 140 мест. Кроме того, по программам КРТ Группа Аквилон расселяет аварийные дома на участках, где муниципалитеты запланировали строительство двух детсадов и школы. Также в рамках перспективных приоритетных инвестпроектов предусматривается постройка компанией новых детсадов.