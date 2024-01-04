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Группа Аквилон построит в Архангельске еще один детсад

Подписано разрешение строительство второй очереди ЖК «Аквилон City Towers». В рамках этого проекта по договору на развитие застроенной территории Группа Аквилон построит детсад на 125 мест, который будет передан муниципалитету. 

 Группа Аквилон продолжает реализацию в столице Поморья проекта комплексной застройки в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская – ул. Володарского. 

 Напомним, в 2020 году на открытом аукционе, проведенном администрацией города в рамках программы развития застроенных территорий, Группа Аквилон приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик расселил находящиеся там три аварийных деревянных дома - все жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение территории, также были выкуплены земли у частных лиц. На участке общей площадью порядка 1,8 га были спроектированы жилые комплексы «Аквилон City», «Аквилон City Towers» и «Аквилон City Residence», а также встроено-пристроенное здание для размещения дошкольного учреждения, которое застройщик передаст муниципалитету.

 Разновысотный ЖК «Аквилон City» на ул. Володарского, 67 общей площадью около 13,5 тыс. кв. м на 209 квартир уже успешно введен в эксплуатацию. В настоящее время идет передача квартир собственникам.

 Реализация проекта комплексной застройки квартала продолжается. 

 На 1-й очереди ЖК «Аквилон City Towers» завершены монолитные работы по возведению каркаса здания и устройство наружных стен. Заканчивается установка внутренних перегородок на 15-16-м этажах. На 75% выполнены работы по кровле. На 35% смонтирован навесной вентилируемый фасад, ведется установка оконных блоков и остекление балконов, прокладка инженерных сетей и внутренняя отделка помещений.

 На 4-этажном ЖК «Аквилон City Residence» (общая площадь 4 тыс. кв. м, 30 квартир) завершено возведение монолитного каркаса здания, ведется устройство наружных стен.

Сейчас разворачиваются работы по строительству 2-й очереди ЖК «Аквилон City Towers», где спроектировано 204 квартиры.

Все здания возводятся по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. Применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. Также увеличена толщина межквартирных перегородок и межэтажных перекрытий, что повышает звукоизоляцию помещений. Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты. Жилые комплексы оснащаются набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением. Предусмотрен подземный паркинг.

Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала. Благоустройство дворовой территории будет выполнено согласно всем современным стандартам.

 Напомним, что в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» в Северодвинске Группа Аквилон возводит детсад на 140 мест. Кроме того, по программам КРТ Группа Аквилон расселяет аварийные дома на участках, где муниципалитеты запланировали строительство детсадов. Также в рамках перспективных приоритетных инвестпроектов предусматривается постройка компанией новых детсадов.

 

02 сентябрь 09:46 | : Экономика

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