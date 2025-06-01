Группа Аквилон завершает в центре Архангельска строительство нового ЖК

Речь идет о проекте комплексной застройки в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская – ул. Володарского. По договору с администрацией столицы Поморья о развитии застроенной территории Группа Аквилон расселила здесь три аварийных дома и завершает возведение детсада, который будет передан муниципалитету.

Напомним, в 2020 году на открытом аукционе, проведенном администрацией Архангельска в рамках городской программы развития застроенных территорий, Группа Аквилон приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик расселил находящиеся там три аварийных деревянных дома - все жители получили квартиры или денежные компенсации. Чтобы обеспечить комплексное освоение территории, также были выкуплены земли у частных лиц. На участке общей площадью порядка 1,8 га были спроектированы жилые комплексы «Аквилон City», «Аквилон City Towers» и «Аквилон City Residence», а также встроено-пристроенное здание для размещения дошкольного учреждения, которое застройщик передаст муниципалитету.

Разновысотный ЖК «Аквилон City» на ул. Володарского, 67 общей площадью около 13,5 тыс. кв. м на 209 квартир уже успешно введен в эксплуатацию. Реализация проекта комплексной застройки квартала продолжается.

На 1-й и 2-й очереди ЖК «Аквилон City Towers» завершены монолитные работы по возведению каркаса здания, устройство наружных стен и внутренних перегородок, а также кровли. Заканчивается монтаж навесного вентилируемого фасада, выполнена установка оконных блоков и остекление балконов. Завершается прокладка наружных и внутридомовых инженерных сетей, внутренняя отделка помещений, установка верей монтаж лифтового оборудования. Ведется благоустройство территории.

На 4-х этажном ЖК «Аквилон City Residence» завершено возведение монолитного каркаса здания, устройство наружных стен и перегородок, кровли, прокладка наружных инженерных сетей. Выполнен монтаж лифтов. Завершается монтаж навесного вентилируемого фасада, прокладка внутридомовых сетей и отделка помещений.

На здании детсада завершено возведение стен, внутренних перегородок, установка оконных блоков, устройство кровли, внутренняя отделка помещений. Общая готовность объекта превышает 90%. Заканчивается благоустройство территории. Детсад передается муниципалитету полностью укомплектованным технологическим оборудованием и мебелью.

Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала. Благоустройство дворовой территории выполняется согласно всем современным стандартам. Предусмотрен подземный паркинг.

Напомним, что в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» в Северодвинске Группа Аквилон построила и в этом году передала муниципалитету детсад на 140 мест. Кроме того, по программам КРТ Группа Аквилон расселяет аварийные дома на участках, где муниципалитеты запланировали строительство детсадов. Также в рамках перспективных приоритетных инвестпроектов предусматривается постройка компанией новых детсадов.

Застройщики: ООО СЗ «Притяжение», ООО СЗ «Поморский»