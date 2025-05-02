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В Архангельске трудами Группы Аквилон появится еще один детский сад

Группа Аквилон продолжает реализацию в столице Поморья проекта комплексной застройки в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская – ул. Володарского. В рамках этого проекта по договору на развитие застроенной территории Группа Аквилон строит детсад, который будет передан муниципалитету. 

 Напомним, в 2020 году на открытом аукционе, проведенном администрацией Архангельска в рамках программы развития застроенных территорий, Группа Аквилон приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик расселил находящиеся там три аварийных деревянных дома - все жители получили квартиры или денежные компенсации. Чтобы обеспечить комплексное освоение территории, также были выкуплены земли у частных лиц. На участке общей площадью порядка 1,8 га были спроектированы жилые комплексы «Аквилон City», «Аквилон City Towers» и «Аквилон City Residence», а также встроено-пристроенное здание для размещения дошкольного учреждения, которое застройщик передаст муниципалитету.

 Разновысотный ЖК «Аквилон City» на ул. Володарского, 67 общей площадью около 13,5 тыс. кв. м на 209 квартир уже успешно введен в эксплуатацию. Реализация проекта комплексной застройки квартала продолжается. 

 На здании детсада завершено возведение стен, внутренних перегородок, установка оконных блоков, устройство кровли. Ведется внутренняя отделка помещений. Общая готовность объекта превышает 75%.

 На 1-й очереди ЖК «Аквилон City Towers» завершены монолитные работы по возведению каркаса здания, устройство наружных стен и внутренних перегородок, а также кровли. На 85% смонтирован навесной вентилируемый фасад, выполнена установка оконных блоков и остекление балконов. Завершается прокладка наружных и внутридомовых инженерных сетей, внутренняя отделка помещений, установка верей монтаж лифтового оборудования.

На 2-й очереди кровля здания выполнена на 75%, ведутся работы по устройству навесного вентилируемого фасада, установке оконных блоков и остекление балконов. Завершается прокладка внутриомовых инженерных сетей, ведется отделка помещений.

На 4-этажном ЖК «Аквилон City Residence» завершено возведение монолитного каркаса здания, устройство наружных стен и перегородок, прокладка наружных инженерных сетей. Ведутся работы на кровле, монтаж навесного вентилируемого фавсада, прокладка внутридомовых сетей и отделка помещений.

 Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала. Благоустройство дворовой территории будет выполнено согласно всем современным стандартам. Предусмотрен подземный паркинг.

 Напомним, что в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» в Северодвинске Группа Аквилон построила и в этом году передала муниципалитету детсад на 140 мест. Кроме того, по программам КРТ Группа Аквилон расселяет аварийные дома на участках, где муниципалитеты запланировали строительство детсадов. Также в рамках перспективных приоритетных инвестпроектов предусматривается постройка компанией новых детсадов.

 

30 май 11:46 | : Экономика

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