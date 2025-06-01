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Автопарк РВК-Архангельск продолжает пополняться новой техникой

В июле в парк специализированной техники РВК-Архангельск поступил новый самосвал и передвижная ремонтная мастерская (ПРМ) на базе «Газон – некст». Самосвал уже готов к работе с аварийно-ремонтными бригадами, а ПРМ проходит регистрацию в ГИБДД. 

«Сейчас у нас на балансе пять самосвалов. Это незаменимая техника для водоканала. При прокладке или ремонте трубопроводов их используют для вывоза грунта и строительного мусора, при работах по благоустройству на них возят щебень, песок, гравий, плодородный грунт, асфальт, - рассказал и.о.начальника автотранспортного цеха РВК-Архангельск Денис Протасов. – Без передвижных ремонтных мастерских сейчас немыслим производственный процесс. Эти машины позволяют нашим специалистам иметь под рукой всю необходимую технику для проведения слесарных, сварочных, газорезательных и других видов работ».

Главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин отметил, что ежегодное обновление спецтехники на предприятии повышает оперативность реагирования на аварийные ситуации.

«Наша компания стремится к высоким стандартам обслуживания и готовности к любым вызовам, стоящим перед коммунальной сферой Архангельска. Современное оборудование помогает нам выполнять задачи быстро и качественно, адаптируя нашу работу к условиям северных регионов. Мы стремимся обеспечить надёжное функционирование всех систем водоснабжения и водоотведения, делая жизнь наших горожан комфортной и безопасной», – подчеркнул он.

Сегодня автопарк РВК-Архангельск насчитывает 103 единицы специализированной техники – самосвалы, илососные и каналопромывочные машины, землеройная техника, передвижные ремонтные мастерские, трактора, погрузчики, водогрейные автомобили и водовозки, бортовые автомобили, автокран, мотопомпы, дизельные электростанции, горизонтально-направленную буровую установку, две автомобильные лаборатории. В 2024 – 2025 годах парк техники водоканала пополнился парогенераторной и двумя кран-манипуляторными установками, двумя водовозками, мощной каналопромывочной машиной, илососом и буровой установкой.

22 июль 16:28 | : Экономика

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